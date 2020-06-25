««Сладкие булочки»: формы «русской Кардашьян» в сеточке стали еще аппетитнее

Прозванная в сети «русской Кардашьян» блогер и модель Анастасия Квитко ежедневно подтверждает звание одной из самых красивых девушек современности. И главное свидетельство тому — ее личный Instagram-аккаунт, полный мега-сексуальных фото.

Обновлять ленту Квитко старается регулярно — чтобы поклонники не заскучали. В частности, сегодня звезда выложила в сеть потрясающий снимок, где, позируя на фоне бассейна, демонстрирует фолловерам пикантные подробности стройного тела.

«Если бы это было видео, вы бы посмотрели?», — обратилась к фанатам звезда.

Instagram @anastasiya_kvitko

Безусловно, вопрос Анастасии не остался без ответа. В комментариях пользователи наперебой «кричали» о том, как мечтают увидеть ролик с «русской Кардашьян». Причем многие выразили надежду, что и лично для них звезда снимет что-нибудь откровенное. Не обошлось в этот раз и без комплиментов изящной и женственной фигуре.

«Ох, я обожаю эту девочку! Восхитительна!»

«Повезло же родиться такой красоткой! У меня нет слов!»

«Я бы потрогал эти сладкие булочки! Можно?!»

«Обалденная фигура! Где найти такую же, не подскажите?!» — писали взбудораженные поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в приспустившемся белье устроила соцопрос.