««Сладкие булочки»: формы «русской Кардашьян» в сеточке стали еще аппетитнее
Insta-блогер опубликовала очередное фото с легким намеком на эротику.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Прозванная в сети «русской Кардашьян» блогер и модель Анастасия Квитко ежедневно подтверждает звание одной из самых красивых девушек современности. И главное свидетельство тому — ее личный Instagram-аккаунт, полный мега-сексуальных фото.
Обновлять ленту Квитко старается регулярно — чтобы поклонники не заскучали. В частности, сегодня звезда выложила в сеть потрясающий снимок, где, позируя на фоне бассейна, демонстрирует фолловерам пикантные подробности стройного тела.
«Если бы это было видео, вы бы посмотрели?», — обратилась к фанатам звезда.
Безусловно, вопрос Анастасии не остался без ответа. В комментариях пользователи наперебой «кричали» о том, как мечтают увидеть ролик с «русской Кардашьян». Причем многие выразили надежду, что и лично для них звезда снимет что-нибудь откровенное. Не обошлось в этот раз и без комплиментов изящной и женственной фигуре.
«Ох, я обожаю эту девочку! Восхитительна!»
«Повезло же родиться такой красоткой! У меня нет слов!»
«Я бы потрогал эти сладкие булочки! Можно?!»
«Обалденная фигура! Где найти такую же, не подскажите?!» — писали взбудораженные поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в приспустившемся белье устроила соцопрос.
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