We Are the Champions: Петербург празднует чемпионство «Зенита» в РПЛ

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«Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России по футболу в шестой раз.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Петербургский «Зенит» в шестой раз стал чемпионом России по футболу. Одержав победу над «Краснодаром» со счетом 4:2, команда досрочно завоевала этот титул.

Два часа назад игроки и тренеры прилетели в город на Неве. В аэропорту Пулково их встречали родные, друзья и, конечно, сотни болельщиков с флагами, транспарантами и файерами. За поддержку от имени команды всех поблагодарил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Огромная благодарность городу, болельщикам, не только за поддержку в нашем городе, по всей России — эти люди не равнодушные к нашей команде, которые болеют, несмотря ни на что, остаются с командой, а мы стараемся их радовать хорошей игрой и результатами», — сказал Сергей Семак.

Отметим, что не только цветами и овациями встретил город победителей. На Крестовском острове, рядом со стадионом Газпром Арена, подняли огромный флаг клуба площадью 600 квадратных метров. А флагшток стал самым высоким не только в России, но и в Европе — 105 метров.

Победа над «Краснодаром» принесла «Зениту» еще один рекорд: никто ранее в истории премьер-лиги не становился чемпионом за четыре тура до конца первенства. Отмечать победу игроки начали еще на поле: качали тренеров, кружились в хороводе и приветствовали своих болельщиков. А в раздевалке устроили обливание шампанским Сергею Семаку, у которого в этот день двойной праздник — он стал дедушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики феерично встретили «Зенит» в аэропорту Петербурга.

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