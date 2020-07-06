Встреча «Зенита» в аэропорту Петербурга превратилась в шоу
«Сине-бело-голубые» стали шестикратными чемпионами России по футболу и в этот раз досрочно.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: ТАСС / Мейер Анна; 5-tv.ru
В Петербурге этой ночью встречали шестикратных чемпионов России по футболу — «Зенит» досрочно стал победителем премьер-лиги. Так быстро этот титул не завоевывал никто.
В аэропорту футболистов ждала целая армия фанатов, а сама встреча чемпионов превратилась в масштабное шоу.
Наш корреспондент Артем Тихомиров оказался в гуще событий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наставника «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время интервью.
Читайте также
77%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?