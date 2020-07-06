Встреча «Зенита» в аэропорту Петербурга превратилась в шоу

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«Сине-бело-голубые» стали шестикратными чемпионами России по футболу и в этот раз досрочно.

Фото, видео: ТАСС / Мейер Анна; 5-tv.ru

В Петербурге этой ночью встречали шестикратных чемпионов России по футболу — «Зенит» досрочно стал победителем премьер-лиги. Так быстро этот титул не завоевывал никто.

В аэропорту футболистов ждала целая армия фанатов, а сама встреча чемпионов превратилась в масштабное шоу.

Наш корреспондент Артем Тихомиров оказался в гуще событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наставника «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время интервью.

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