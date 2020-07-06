Встреча «Зенита» в аэропорту Петербурга превратилась в шоу

В Петербурге этой ночью встречали шестикратных чемпионов России по футболу — «Зенит» досрочно стал победителем премьер-лиги. Так быстро этот титул не завоевывал никто.

В аэропорту футболистов ждала целая армия фанатов, а сама встреча чемпионов превратилась в масштабное шоу.



Наш корреспондент Артем Тихомиров оказался в гуще событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наставника «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время интервью.