Главного тренера «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время послематчевого интервью. Автором веселой и немного хулиганской выходки стал тренер петербургского клуба Анатолий Тимощук.

К слову, до этого момента, игристым напитком Семака, который 5 июля стал дедушкой, до этого облили футболисты. Кадры этого момента опубликовали в официальном Twitter клуба.

Так задорно «сине-бело-голубые» отреагировали на чемпионский титул, который «Зенит» досрочно получил после победы над «Краснодаром». Матч 26-го тура Российской премьер-лиги закончился со счетом 4:2 в пользу гостей из Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Боярский отреагировал на победу любимой команды.