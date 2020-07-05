Наставника «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время интервью — видео
Петербургская команда в шестой раз завоевала чемпионский титул.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Главного тренера «Зенита» Сергея Семака дважды облили шампанским во время послематчевого интервью. Автором веселой и немного хулиганской выходки стал тренер петербургского клуба Анатолий Тимощук.
🍾🍾🍾🥳🥳🥳💙🏆🥇🔝✊💪🤙pic.twitter.com/hyY1YN328o— FC Zenit Español✨ (@es_fczenit) July 5, 2020
К слову, до этого момента, игристым напитком Семака, который 5 июля стал дедушкой, до этого облили футболисты. Кадры этого момента опубликовали в официальном Twitter клуба.
Так задорно «сине-бело-голубые» отреагировали на чемпионский титул, который «Зенит» досрочно получил после победы над «Краснодаром». Матч 26-го тура Российской премьер-лиги закончился со счетом 4:2 в пользу гостей из Северной столицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Боярский отреагировал на победу любимой команды.
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