СК начал проверку из-за жесткой посадки вертолета под Ростовом
В результате аварии в районе поселка Кирсалово один человек погиб еще один госпитализирован.
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Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
Транспортная прокуратура Ростовской области начала проверку после жесткой посадки частного вертолета.
По предварительным данным, у машины отказал двигатель. Авария произошла рано утром, когда Ми-2 обрабатывал рисовые поля в поселке Кирсалово. Вертолет рухнул в реку. В результате один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в больницу.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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