СК начал проверку из-за жесткой посадки вертолета под Ростовом

Транспортная прокуратура Ростовской области начала проверку после жесткой посадки частного вертолета.

По предварительным данным, у машины отказал двигатель. Авария произошла рано утром, когда Ми-2 обрабатывал рисовые поля в поселке Кирсалово. Вертолет рухнул в реку. В результате один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.