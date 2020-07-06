СК начал проверку из-за жесткой посадки вертолета под Ростовом

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В результате аварии в районе поселка Кирсалово один человек погиб еще один госпитализирован.

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

Транспортная прокуратура Ростовской области начала проверку после жесткой посадки частного вертолета.

По предварительным данным, у машины отказал двигатель. Авария произошла рано утром, когда Ми-2 обрабатывал рисовые поля в поселке Кирсалово. Вертолет рухнул в реку. В результате один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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