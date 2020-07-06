Видео: Аквабайкеры открыли сезон в Петербурге массовым заплывом по рекам и каналам
В водном параде участвовали около ста человек.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
В центре Петербурга аквабайкеры устроили парад. Около ста человек на гидроциклах проплыли по рекам и каналам Северной столицы. Таким образом они решили отметить открытие нового сезона.
За парадом с берега наблюдали десятки прохожих. Напомню, официально навигацию для маломерных судов в Петербурге открыли неделю назад.
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