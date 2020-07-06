Видео: Аквабайкеры открыли сезон в Петербурге массовым заплывом по рекам и каналам

В центре Петербурга аквабайкеры устроили парад. Около ста человек на гидроциклах проплыли по рекам и каналам Северной столицы. Таким образом они решили отметить открытие нового сезона.

За парадом с берега наблюдали десятки прохожих. Напомню, официально навигацию для маломерных судов в Петербурге открыли неделю назад.