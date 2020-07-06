Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие российские звезды, отдыхает сейчас вместе с младшим сыном в Сочи. Знаменитость регулярно делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями и видео с курорта, но ее последний ролик буквально шокировал интернет-сообщество.

Бледанс отправилась в Красную Поляну, где решила искупаться в горной реке и запечатлеть свой отважный поступок на видео. Однако когда актриса входила в бурный поток, к купанию неожиданно присоединился еще один турист, причем абсолютно голый. В кадр попал мужчина без плавок, который вошел в воду за спиной Эвелины. Этот «сюрприз» не помешал знаменитости выложить видео в сеть.

«Медведь не напал, но горной рекой унесло», — подписала снимок Бледанс.

Instagram @bledans

Ошарашенные подписчики, не поверив своим глазам, активно обсуждают увиденное в комментариях.

«Хорошо, что и мужик голый стороной прошел!»

«Интересно, я одна просматривала по несколько раз вторую фотку с голым мужиком?»

«Господи, там рядом что, голая женщина?»

«По-моему, это голый мужчина…»

«Это йети»

«И я не поняла, это снежный человек пробирался за рыбой»

«Что это за голозадый „Леший“ там бродит?!» — недоумевают пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс пожаловалась, что получила травму ноги, снимаясь в постельной сцене для сериала.