Эвелина Бледанс искупалась в горной реке с голым мужчиной — видео
Безмерно удивленные поклонники актрисы и телеведущей обсуждают в Instаgrаm, куда направлялся йети за спиной у знаменитости.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие российские звезды, отдыхает сейчас вместе с младшим сыном в Сочи. Знаменитость регулярно делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями и видео с курорта, но ее последний ролик буквально шокировал интернет-сообщество.
Бледанс отправилась в Красную Поляну, где решила искупаться в горной реке и запечатлеть свой отважный поступок на видео. Однако когда актриса входила в бурный поток, к купанию неожиданно присоединился еще один турист, причем абсолютно голый. В кадр попал мужчина без плавок, который вошел в воду за спиной Эвелины. Этот «сюрприз» не помешал знаменитости выложить видео в сеть.
«Медведь не напал, но горной рекой унесло», — подписала снимок Бледанс.
Ошарашенные подписчики, не поверив своим глазам, активно обсуждают увиденное в комментариях.
«Хорошо, что и мужик голый стороной прошел!»
«Интересно, я одна просматривала по несколько раз вторую фотку с голым мужиком?»
«Господи, там рядом что, голая женщина?»
«По-моему, это голый мужчина…»
«Это йети»
«И я не поняла, это снежный человек пробирался за рыбой»
«Что это за голозадый „Леший“ там бродит?!» — недоумевают пользователи.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс пожаловалась, что получила травму ноги, снимаясь в постельной сцене для сериала.
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