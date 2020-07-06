Курс евро подскочил на Московской бирже выше 81 рубля впервые с начала мая

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Светлана Александрова
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Доллар тоже вырос и торгуется выше 72 рублей впервые с 22 мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, bildagentur münchen

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже подскочил выше 81 рубля впервые с 6 мая. Доллар тоже вырос и торгуется выше 72 рублей. Последний раз американская валюта стоила столько 22 мая.

Как сообщает Интерфакс, в 12:14 по московскому времени доллар стоил 72 рубля пять копеек, что более чем на полтора рубля больше установленного Центробанком на сегодня курса и на 67,5 копейки выше у уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на 12:14 составил 81 рубль 31 копейку, что больше чем на два рубля превышает официальный курс и более чем на рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru в апреле 2020 года курс евро поднимался выше отметки в 84 рубля на фоне падения цен на нефть.

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