Баксы исчезнут? В разгар расового скандала доллар США отмечает 235-летний юбилей

Символом расового угнетения может стать даже доллар, который сегодня отмечает 235-й день рождения. На всех банкнотах красуются портреты отцов-основателей США — их памятники протестующие сейчас сносят по всей стране. Не задушит ли Америка в борьбе против расизма и национальную валюту?

Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте о том, как далеко может завести переписывание истории.

Если герои нации — уже не те, то и облик валюты наверняка изменится. Попытки такие уже были. Готов эскиз 20 долларов, которые, кстати, чаще всего подделывают, с портретом чернокожей женщины-аболициониста.

«Гарриет Табмен должна была бы появиться на 20-долларовой купюре, в этом, 2020-м, году. Сейчас в США происходит такая переоценка ценностей и того, кто есть кто», — рассказывает доктор экономических наук, профессор, главный экономист Нью-Йоркского университета фискальной политики Джонас Шаэнде.

Движение Black Lives Matter подобно даже не ветру перемен, а урагану, бушующему в США. Такими темпами активисты доберутся и до второго — разговорного — названия американской валюты. Ведь «баксы» ввели в оборот индейцы, которые вместо денег использовали оленьи шкуры или «бакскин».

В Нью-Йорке музей естествознания отрекся от знаменитого памятника Рузвельту, только потому, что у ног всадника — индеец и афроамериканец. Претензии к так называемой «иерархической композиции» ценители культуры и искусства считают необоснованными.

«Мы надеемся, что нам удастся сохранить эти скульптурные произведения», — говорит директор фонда Art-Russe Рене Лавери.

Фонд российского бизнесмена, не дожидаясь худшего, уже готов выкупить монумент Рузвельту и памятник Александру Баранову в центре Ситки, что на Аляске, которую когда-то продали за американские доллары.

С тех пор его значение ослабло. 2020 год для доллара выдался неудачным. Председатель Верховного суда США Джон Робертс лишил резервную валюту первого места в мире. Он убежден в падении доллара по отношению к евро и юаню уже в следующем году. Бывший федеральный прокурор во Флориде, один из лучших юристов США, разделяет эти опасения.

«Есть некоторые признаки того, что со временем Соединенные Штаты могут утратить статус мировой резервной валюты. Если это случится — это будет очень плохо для Америки, потому что мы тратим неограниченное количество денег, триллионы долларов на поднятие экономики в период коронавируса», — отмечает бывший федеральный прокурор США по Южному округу штата Флорида, юрист Кендалл Коффи.

Доллар теряет позиции в мире экономики, но остается интересным для бонистов, изучающих купюры, внешнюю привлекательность. Когда листаешь альбом коллекционера американских долларов, купюры зеленеют, уменьшаются в размере и утрачивают художественную ценность.

«Это очень старые банкноты, датируемые 1864 годом. Вот мне нравится эта купюра однодолларовая, здесь какой-то сюжет изображен», — показывает коллекционер Вадим Бунин.

С экономистом Давидом Тереладзе вспоминаем как громко американский доллар появился в новейшей истории России, обходим первые точки валютчиков или «менял» на Невском проспекте, у Гостиного двора. Заглядывая в будущее, эксперт — учитывая современные реалии — предполагает, какой будет новая серия долларов в 2021 году.

«Барак Обама — как первый чернокожий американец — он может появиться на этой купюре, чтобы афро-американское население Америки чувствовало себя на равных, чувствовало себя не ущемленным, чтобы вот, пожалуйста, на государственных деньгах, на купюрах — чернокожий президент», — считает доцент факультета экономики и финансов РАНХИГС Давид Тереладзе.

Самые смелые фантазии Федеральной резервной системы США уже не кажутся такими невероятными. 235 лет назад доллар стал национальной валютой и с тех пор, как может, отражает все превратности американской истории.