Появилось новое видео вымогательства денег задержанным за взятку «осведомителем» лжеобмудсмена полиции
Старший лейтенант Павел Гладченко за несколько часов до получения взятки предпринял попытку выманить деньги у другого водителя.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
В деле задержанного за получение взятки в Москве сотрудника ДПС появился еще один эпизод вымогательства денег у нарушителя правил дорожного движения. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры, на которых старший лейтенант Павел Гладченко за несколько часов до получения взятки в размере 30 тысяч рублей вымогает деньги с другого гражданина, пересекшего одну сплошную линию.
Когда разговор заходит о штрафе, инспектор говорит водителю, что выписать его не может, так как за такое штраф не выписывают, а также из-за того, что нарушение было снято на видеорегистратор.
«Я не могу штраф тебе выписать», — говорит Гладченко.
«Почему?» — спрашивает водитель.
«Потому что это, во-первых, за это нет штрафа, а во-вторых, у меня видело видео (указывает на регистратор). У шефа», — поясняет инспектор.
Затем полицейский объясняет, зачем он поехал за нарушителем, после чего у себя в телефоне инспектор пишет некое число, обозначающее сумму, которую нужно заплатить во избежание наказания. Написанное показывает водителю.
«Вот так сможешь решить. Ну думай, да, нет?» — спрашивает Гладченко.
Гражданин признается, что ему «надо посмотреть», так как у него «там бабки рабочие». Инспектор, в свою очередь, заявляет, что ему самому деньги не нужны, а данный вопрос ему нужно «закрыть перед шефом».
«Смысл какой… Мне перед шефом закрыть этот вопрос и все. Он это видео удаляет. Мне на тебя… сам понимаешь. Я тоже молодой парень, до этого шалил в твоем возрасте», — сказал Гладченко, добавив, что «как раньше, пожали руки и разошлись — не получается».
Чем закончилась данная история — неизвестно, так как водитель сказал, что у него есть «проблемы» и вышел из машины ДПС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ДПС Павла Гладченко за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Правоохранитель был задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, Гладченко, по всей вероятности, мог быть одним из неофициальных «осведомителей» лжеомбудсмена полиции Владимира Воронцова, у которого есть свой паблик в соцсети. Предполагается, что Гладченко предоставлял ему внутреннюю информацию о работе подразделений МВД, которые Воронцов потом публиковал в своем блоге.
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