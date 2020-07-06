Праздник Ивана Купалы: Как привлечь богатство в ночь с 6 на 7 июля

Традиционно в ночь с 6 на 7 июля в славянских странах празднуют Ивана Купалу. Обычай пошел от язычников и сохранился до наших дней. Сейчас этот праздник больше воспринимается как некое экзотическое развлечение, но раньше люди верили в магию Ивана Купалы и соблюдали некоторые ритуалы. Молодежь жгла костры и прыгала через них, плела венки из цветов и трав, также в деревнях звучали песнопения. А как привлечь богатство в ночь на Ивана Купалу, специально для 5-tv.ru рассказала таролог и хиромант Галина Янко.

Что нужно сделать в праздник Ивана Купалы, чтобы привлечь богатство?

Один из самых прибыльных ритуалов в ночь с 6 на 7 июля заключается в том, чтобы бросить в воду золотые или серебряные монеты. Такое действие сулит «дарителю» большую прибыль в этом году. Еще одно ритуальное действие, связанное с водой, заключается в обязательном купании в проточной воде: так вы получите здоровье и удачу на весь год.

В старину наши предки отправлялись в лес на поиски трав и корней, потому что в волшебный праздник Ивана Купалы они наделялись целебными свойствами. Также таролог советует поклониться Владимирской иконе Божьей Матери, обладающей даром исцеления.

Что нельзя делать в ночь на Ивана Купалу?

В день праздника 6 июля нельзя паниковать, грустить и ругаться, советует Галина Янко. Иван Купала — праздник веселья, в этот день и ночь нужно веселиться и загадывать желания. Древние верили, что после того, как вы загадаете желание в этот день, все заветные мечты сбудутся очень быстро, а все планы незамедлительно осуществляться.

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