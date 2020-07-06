Праздник Ивана Купалы: Как привлечь богатство в ночь с 6 на 7 июля
Таролог и хиромант Галина Янко посоветовала, как вести себя в ночь Ивана Купалу, чтобы привлечь материальное благо.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: ТАСС / EPA; 5-tv.ru
Традиционно в ночь с 6 на 7 июля в славянских странах празднуют Ивана Купалу. Обычай пошел от язычников и сохранился до наших дней. Сейчас этот праздник больше воспринимается как некое экзотическое развлечение, но раньше люди верили в магию Ивана Купалы и соблюдали некоторые ритуалы. Молодежь жгла костры и прыгала через них, плела венки из цветов и трав, также в деревнях звучали песнопения. А как привлечь богатство в ночь на Ивана Купалу, специально для 5-tv.ru рассказала таролог и хиромант Галина Янко.
Что нужно сделать в праздник Ивана Купалы, чтобы привлечь богатство?
Один из самых прибыльных ритуалов в ночь с 6 на 7 июля заключается в том, чтобы бросить в воду золотые или серебряные монеты. Такое действие сулит «дарителю» большую прибыль в этом году. Еще одно ритуальное действие, связанное с водой, заключается в обязательном купании в проточной воде: так вы получите здоровье и удачу на весь год.
В старину наши предки отправлялись в лес на поиски трав и корней, потому что в волшебный праздник Ивана Купалы они наделялись целебными свойствами. Также таролог советует поклониться Владимирской иконе Божьей Матери, обладающей даром исцеления.
Что нельзя делать в ночь на Ивана Купалу?
В день праздника 6 июля нельзя паниковать, грустить и ругаться, советует Галина Янко. Иван Купала — праздник веселья, в этот день и ночь нужно веселиться и загадывать желания. Древние верили, что после того, как вы загадаете желание в этот день, все заветные мечты сбудутся очень быстро, а все планы незамедлительно осуществляться.
Ранее 5- tv.ru опубликовал советы астролога Алены Николькой о том, как привлечь счастье и осуществить мечту в Ивана Купала.
Читайте также
53%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?