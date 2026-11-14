«Примерить маску всесильного»: Лукерья Ильяшенко о ролях в жизни и на экране

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 17 0

По словам актрисы, ее выбор персонажей носит психотерапевтический эффект.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лукерья Ильяшенко рассказала о различии своих ролей в жизни и на экране

Российская актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что в жизни она совсем не такая, какой кажется на экране. Информацией звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Колотун и Волшебное королевство».

«Все, что я играю — моя абсолютная противоположность. В этом есть, я бы сказала, психотерапевтический эффект. Я всегда играю антагонистов. Я не являюсь антагонистом в жизни», — рассказала она.

По словам актрисы, в жизни она достаточно ранимый человек.

«Я очень, на самом деле, ранимый человек. Когда у тебя есть возможность примерить маску кого-то всесильного, ты ненадолго становишься этим человеком. И это приятно. Почувствовать власть», — добавила она.

В своих интервью Ильяшенко не раз говорила, что намеренно отдает предпочтение образам отрицательных персонажей. По ее мнению, такие героини получаются глубже и сложнее — в них больше противоречий. Актриса полагает, что роли хороших девочек зачастую не дают простора для творческой реализации.

Популярность к Лукерье Ильяшенко пришла после участия в сериалах «Сладкая жизнь», «Измены», а также в проектах «Аванпост» и «Вампиры средней полосы».

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