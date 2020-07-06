Росприроднадзор назвал сумму ущерба экологии от разлива топлива в Норильске

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила ущерб, нанесенный экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в 148 миллиардов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. <…> В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования о добровольном возмещении ущерба были направлены в АО «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», которая входит в «Норильский никель».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который был снят только 19 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить «качественное восстановление почв и водного пространства» на месте разлива дизельного топлива и продолжать работу до полной ликвидации последствий аварии.