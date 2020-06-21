После ЧП в Норильске Путин потребовал не «быстренько» прибраться, а сделать все качественно
Президент провел совещание по ликвидации последствий аварии в Красноярском края, в результате которой произошел розлив топлива на большой территории.
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Фото, видео: РИА Новости / МЧС РФ, 5-tv.ru
В эту пятницу в Норильске завершился основной этап аварийно-спасательных работ на месте разлива дизельного топлива. Об этом президенту с места ЧП доложили глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель «Норникеля» Владимир Потанин, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отчитались о собранных 32 тысячах кубометрах топливно-водяной смеси и ста тоннах загрязненного грунта. На что президент справедливо заметил, что это не главное.
«Главное не, что называется, быстренько прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто. Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании „Норникель“ обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба», — заявил Владимир Путин.
Президент еще раз напомнил, что этих негативных событий можно было бы избежать. Однако контроль должным образом не наладили. И работали по принципу, что пронесет. Но природа человеческих ошибок не прощает. К тому же происшествие выявило системные проблемы, которые, к сожалению, встречаются по всей стране. Путин поручил правительству обратить внимание на работу контролирующих организаций, которые отреагировали на разлив слишком поздно.
Росприроднадзор пообещал, что уже 1 июля начнет масштабные проверки всех подобных предприятий. Только в одной Арктической зоне — это ни много ни мало — 426 компаний. Владимир Путин ждет отчет уже к концу следующего месяца. Затягивать в этом вопросе нельзя. Норильская катастрофа, которая очевидно стала следствием халатности и безалаберности, не должна повториться.
Авария произошла 29 мая, но страна узнала о ней два дня спустя. Ответственные лица решили не предавать ЧП огласке. А когда обратились за помощью было уже поздно. В почву и воду вытекло больше 20 тысяч тонн солярки. В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. И только в минувшую пятницу на совещании президента его сняли.
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