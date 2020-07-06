Петропавловская крепость в Петербурге открыта для посещения

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У каждого из вновь открывшихся музеев Северной столицы свой график начала работы.

Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов; 5-tv.ru

Улучшение эпидситуации позволило регионам приступить к очередному этапу снятия ограничений. В Петербурге с этого дня разрешено работать всем музеям. Но у каждого свой график возвращения к обычной жизни.

Уже можно посетить Петропавловскую крепость. Во вторник стартует онлайн-продажа билетов в Русский музей. Но двери он откроет только с 15 июля. Как и Эрмитаж.

Многие жители Петербурга сегодня — после трехмесячного перерыва — отправились в фитнес-центры и в бассейны.

А в Ростовской области с этого дня начали работать детские сады, гостиницы и косметические салоны. В Крыму — кинотеатры. В Калужской области открылись музеи, бани и сауны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений.

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