Петропавловская крепость в Петербурге открыта для посещения
У каждого из вновь открывшихся музеев Северной столицы свой график начала работы.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов; 5-tv.ru
Улучшение эпидситуации позволило регионам приступить к очередному этапу снятия ограничений. В Петербурге с этого дня разрешено работать всем музеям. Но у каждого свой график возвращения к обычной жизни.
Уже можно посетить Петропавловскую крепость. Во вторник стартует онлайн-продажа билетов в Русский музей. Но двери он откроет только с 15 июля. Как и Эрмитаж.
Многие жители Петербурга сегодня — после трехмесячного перерыва — отправились в фитнес-центры и в бассейны.
А в Ростовской области с этого дня начали работать детские сады, гостиницы и косметические салоны. В Крыму — кинотеатры. В Калужской области открылись музеи, бани и сауны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений.
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