Фитнес, да уже не тот: как изменились правила посещения спортивных клубов и бассейнов

В Северной столице после вынужденного простоя открылись фитнес-клубы. Однако не все — в крупных торговых центрах они по-прежнему закрыты, вместе с магазинами. И без аншлагов. Это и не положено по нормам Роспотребнадзора.

Но ажиотажа нет в принципе, вся отрасль переживает серьезные изменения — многие любители ЗОЖ ушли с тренерами в онлайн и похоже не собираются возвращаться.

Андрей Захаров о новых спортивных правилах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений.