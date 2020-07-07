Фитнес, да уже не тот: как изменились правила посещения спортивных клубов и бассейнов
Фраза «плечом к плечу» теперь звучит иначе, по крайней мере для фитнес-индустрии.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
В Северной столице после вынужденного простоя открылись фитнес-клубы. Однако не все — в крупных торговых центрах они по-прежнему закрыты, вместе с магазинами. И без аншлагов. Это и не положено по нормам Роспотребнадзора.
Но ажиотажа нет в принципе, вся отрасль переживает серьезные изменения — многие любители ЗОЖ ушли с тренерами в онлайн и похоже не собираются возвращаться.
Андрей Захаров о новых спортивных правилах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений.
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