В России могут смягчить правила продажи алкоголя

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Виктория Андреева
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Инициатором нововведений по смягчению мер реализации алкогольной продукции выступила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene, 5-tv.ru

Минпромторг разработал законопроект, предусматривающий некоторые послабления для продажи алкоголя на всей территории России. В частности, речь идет о розничной торговле в непосредственной близости от больниц и других медучреждений, передают «Известия».

Как пояснил в беседе с изданием представитель пресс-службы министерства, данная инициатива исходила от зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. Государственный деятель дала поручение о подготовке поправок к Федеральному закону номер 171 «О регулировании производства и потребления спиртных напитков», которые бы наделяли глав субъектов полномочиями самостоятельно разрешать продажу алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих к медицинским учреждениям территориях.

«Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции», — цитирует издание представителя Минпромторга.

Отмечается, что перед вынесением окончательного решения, регионы будут обязаны обратить внимание на несколько ключевых факторов: социально-экономическое положение субъекта, обеспеченность граждан площадью торговых объектов, а также уровень развития торговли и общественного питания.

По официальным данным, соответствующий законопроект должен поступить на рассмотрение в правительство осенью 2020 года. После утверждения — в Госдуму.

Как известно, сегодня на всей территории РФ продажа алкоголя в непосредственной близости от медицинских учреждений, детских образовательных организаций, различных спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также учреждений культуры строго запрещена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вскоре могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем.

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