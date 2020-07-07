Восемь машин уничтожены в результате серьезного пожара в Петербурге —видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 67

Возгорание тушили на улице Книповича в Невском районе города.

Фото, видео: МЧС РФ

Огонь уничтожил пять грузовых и три легковых машины на улице Книповича в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Изначально появились сообщения, что пламя охватило цистерну с топливом и распространилось на припаркованные рядом автомобили, также существовала опасность дальнейшего распространения огня.

Благодаря слаженной работе огнеборцев, огонь удалось локализовать в 1.56 ночи. В тушении пожара принимают участие 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели вытащили из полыхающего дома шестерых детей.

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