Восемь машин уничтожены в результате серьезного пожара в Петербурге —видео
Возгорание тушили на улице Книповича в Невском районе города.
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Фото, видео: МЧС РФ
Огонь уничтожил пять грузовых и три легковых машины на улице Книповича в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.
Изначально появились сообщения, что пламя охватило цистерну с топливом и распространилось на припаркованные рядом автомобили, также существовала опасность дальнейшего распространения огня.
Благодаря слаженной работе огнеборцев, огонь удалось локализовать в 1.56 ночи. В тушении пожара принимают участие 46 человек личного состава и 12 единиц техники.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели вытащили из полыхающего дома шестерых детей.
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