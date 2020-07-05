Спасатели вытащили из полыхающего дома шестерых детей — видео

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Люди оказались заблокированы в горящем здании.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Уфе спасатели вытащили из огня два десятка человек, в том числе — шестерых детей. Пожар вспыхнул на лестничной площадке многоэтажного дома. Загорелся деревянный шкаф и двери трех квартир. Покинуть здание самостоятельно люди не смогли.

Пять человек госпитализированы, дознаватели МЧС выясняют причины пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургская «Рапунцель» спустила веревку из простыней, чтобы получить выпивку.

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