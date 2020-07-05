Спасатели вытащили из полыхающего дома шестерых детей — видео
Люди оказались заблокированы в горящем здании.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Уфе спасатели вытащили из огня два десятка человек, в том числе — шестерых детей. Пожар вспыхнул на лестничной площадке многоэтажного дома. Загорелся деревянный шкаф и двери трех квартир. Покинуть здание самостоятельно люди не смогли.
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