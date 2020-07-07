Наводнение в Китае унесло жизни более ста человек — видео
В настоящий момент из пострадавших районов эвакуируют население.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Больше ста человек стали жертвами сильнейшего наводнения на юге Китая. Разрушены дороги, мосты, населенные пункты. Власти организовали эвакуацию населения из пострадавших районов.
По предварительным оценкам, ущерб от наводнения превысит шесть миллиардов долларов. В горных районах сохраняется вероятность схода оползней.
В Шанхае и Ухане объявлено предупреждение об угрозе наводнения. Соболезнования китайскому народу в связи с трагическими последствиями масштабных ливней выразил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме.
Читайте также
88%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?