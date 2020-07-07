Больше ста человек стали жертвами сильнейшего наводнения на юге Китая. Разрушены дороги, мосты, населенные пункты. Власти организовали эвакуацию населения из пострадавших районов.

По предварительным оценкам, ущерб от наводнения превысит шесть миллиардов долларов. В горных районах сохраняется вероятность схода оползней.

В Шанхае и Ухане объявлено предупреждение об угрозе наводнения. Соболезнования китайскому народу в связи с трагическими последствиями масштабных ливней выразил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме.