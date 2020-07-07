Василий Уткин ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации
Известный спортивный комментатор признался, какому полу на самом деле отдает предпочтение.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Wilf
Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин опроверг слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам корреспондента, он действительно долгие годы не заводит отношения с девушками, однако это не повод причислять его к рангу гомосексуалов, пишет «Экспресс газета».
Так, в беседе с телеведущей Ксенией Собчак, Уткин признался, что его одиночество на самом деле никак не связано с отношениями полов.
«К сожалению, получается так, что какое мнение я ни выскажу, если оно существенное, почти всегда чувствую себя в одиночестве. Это возникает из-за нехватки качественного оппонирования. Мне не хватает этого. Обычные люди ищут поддержки, а мне сложно найти достойного оппонента», — пояснил журналист.
В числе прочего Василий Уткин отметил, что никогда ранее не помышлял о свадьбе, не был женат и в свои 48 лет не имеет наследников. Однако это мало беспокоит журналиста. По его утверждению, когда-то он сделал сознательный выбор, решив навсегда остаться в образе «одинокого гетеросексуала».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анатолий Вассерман вдруг пожалел, что когда-то дал обет целомудрия.
Читайте также
88%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?