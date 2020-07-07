Женщины против мужчин: у кого чаще обнаруживаются антитела к коронавирусу?

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Валентин Черников
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Основную категорию участников тестирования в России составили дамы от 18 до 45 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat, Ute Grabowsky/photothek.net via, Waltraud Grubitzsch, Sajad Hameed, Jonas Güttler

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тестирование на антитела к коронавирусу в России чаще проходили женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании в области лабораторной диагностики «Инвитро».

Дамы составили 55% от общего числа участников исследования. Соотношение возрастных категорий распределись следующим образом: от 18 до 45 лет — 54%, от 45 до 65 лет — 36%, от 65 лет — 5%, дети до 14 лет — 3%, подростки от 14 до 18 лет — 2%.

В возрастной категории от 18 до 45 лет антитела выявлены у 65% мужчин и у 55% женщин. Среди участников исследования в возрасте  от 45 до 65 лет иммуноглобулины нашли у 36% женщин против 27% у мужчин.

Всего с момента старта массового тестирования на антитела к коронавирусу в конце мая 2020 года исследование в лаборатории прошли почти 400 тысяч человек. Положительные результаты выявлены в среднем у 15,7% участников.

Ранее 5-tv.ru писал, как чувствуют себя добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19.

Тема:
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