Метростроевцы устроили «вселенский потоп» в Казани — видео

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Из-за повреждения строителями метро магистрального водопровода целый микрорайон города ушел под воду.

Фото, видео: ВКонтакте @region_kazan116; 5-tv.ru

В Казани целый микрорайон ушел под воду. На юге города во время строительства ветки метро повредили магистральный трубопровод. Вода хлынула на улицы.

В считанные минуты дороги превратились в реки, по которым поплыл транспорт. Машины глохли посередине проезжей части. Пассажиры автобусов вынуждены были с ногами забираться на кресла, чтобы не промокнуть.

Затопленный район пользователи сети тут же назвали морем и объявили в городе пляжный сезон. Как сообщается, к этому часу последствия коммунальной аварии удалось устранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как житель Пензы переплыл лужу во дворе на лодке.

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