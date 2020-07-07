Метростроевцы устроили «вселенский потоп» в Казани — видео
Из-за повреждения строителями метро магистрального водопровода целый микрорайон города ушел под воду.
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Фото, видео: ВКонтакте @region_kazan116; 5-tv.ru
В Казани целый микрорайон ушел под воду. На юге города во время строительства ветки метро повредили магистральный трубопровод. Вода хлынула на улицы.
В считанные минуты дороги превратились в реки, по которым поплыл транспорт. Машины глохли посередине проезжей части. Пассажиры автобусов вынуждены были с ногами забираться на кресла, чтобы не промокнуть.
Затопленный район пользователи сети тут же назвали морем и объявили в городе пляжный сезон. Как сообщается, к этому часу последствия коммунальной аварии удалось устранить.
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