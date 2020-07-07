В Казани целый микрорайон ушел под воду. На юге города во время строительства ветки метро повредили магистральный трубопровод. Вода хлынула на улицы.

В считанные минуты дороги превратились в реки, по которым поплыл транспорт. Машины глохли посередине проезжей части. Пассажиры автобусов вынуждены были с ногами забираться на кресла, чтобы не промокнуть.

Затопленный район пользователи сети тут же назвали морем и объявили в городе пляжный сезон. Как сообщается, к этому часу последствия коммунальной аварии удалось устранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как житель Пензы переплыл лужу во дворе на лодке.