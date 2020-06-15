Житель Пензы переплыл лужу во дворе на лодке

Сильнейшие ливни и грозы обрушились на юг и центральную часть России. Штормовое предупреждение действует в десятке регионов. По Ростовской области прошелся ураганный ветер. Повалены деревья, сорваны крыши домов. Несколько междугородних автобусов вышли на линию с большим опозданием.

В Брянской области из-за ливней из берегов вышла река Десна. Местные водохранилища переполнены. В двух районах пришлось открыть шлюзы, чтобы не прорвало плотины.

В Пензе огромное озеро образовалось прямо во дворе многоэтажки. Ливневки не справились с обильными осадками. Местные жители не растерялись и сменили автомобили на лодки.

Последствия крупного потопа ликвидируют в Китае. Из-за ливней как минимум в пяти провинциях эвакуированы десятки тысяч людей. Затоплены почти все главные магистрали.

Не менее 18 человек пострадали и один погиб в результате землетрясения в Турции. Его магнитуда составила 5,7. Больше всего досталось провинции Бингель. Там разрушены дороги и мосты. Частично обрушились жилые дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Европейскую часть России придет новая «волна тепла». Уже в понедельник 15 июня воздух прогреется до +25.