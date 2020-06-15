Житель Пензы переплыл лужу во дворе на лодке
После сильных дождей множество улиц оказались полностью затопленными, так как ливневки не справились с обильными осадками.
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Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: EPA / Sxenick, 5-tv.ru
Сильнейшие ливни и грозы обрушились на юг и центральную часть России. Штормовое предупреждение действует в десятке регионов. По Ростовской области прошелся ураганный ветер. Повалены деревья, сорваны крыши домов. Несколько междугородних автобусов вышли на линию с большим опозданием.
В Брянской области из-за ливней из берегов вышла река Десна. Местные водохранилища переполнены. В двух районах пришлось открыть шлюзы, чтобы не прорвало плотины.
В Пензе огромное озеро образовалось прямо во дворе многоэтажки. Ливневки не справились с обильными осадками. Местные жители не растерялись и сменили автомобили на лодки.
Последствия крупного потопа ликвидируют в Китае. Из-за ливней как минимум в пяти провинциях эвакуированы десятки тысяч людей. Затоплены почти все главные магистрали.
Не менее 18 человек пострадали и один погиб в результате землетрясения в Турции. Его магнитуда составила 5,7. Больше всего досталось провинции Бингель. Там разрушены дороги и мосты. Частично обрушились жилые дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Европейскую часть России придет новая «волна тепла». Уже в понедельник 15 июня воздух прогреется до +25.
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