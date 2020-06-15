Житель Пензы переплыл лужу во дворе на лодке

Эфирная новость 56

После сильных дождей множество улиц оказались полностью затопленными, так как ливневки не справились с обильными осадками.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: EPA / Sxenick, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сильнейшие ливни и грозы обрушились на юг и центральную часть России. Штормовое предупреждение действует в десятке регионов. По Ростовской области прошелся ураганный ветер. Повалены деревья, сорваны крыши домов. Несколько междугородних автобусов вышли на линию с большим опозданием.

В Брянской области из-за ливней из берегов вышла река Десна. Местные водохранилища переполнены. В двух районах пришлось открыть шлюзы, чтобы не прорвало плотины.

В Пензе огромное озеро образовалось прямо во дворе многоэтажки. Ливневки не справились с обильными осадками. Местные жители не растерялись и сменили автомобили на лодки.

Последствия крупного потопа ликвидируют в Китае. Из-за ливней как минимум в пяти провинциях эвакуированы десятки тысяч людей. Затоплены почти все главные магистрали.

Не менее 18 человек пострадали и один погиб в результате землетрясения в Турции. Его магнитуда составила 5,7. Больше всего досталось провинции Бингель. Там разрушены дороги и мосты. Частично обрушились жилые дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Европейскую часть России придет новая «волна тепла». Уже в понедельник 15 июня воздух прогреется до +25.

Тема:
Погода
14 июн
В Европейскую часть России придет новая «волна тепла»
14 июн
«Карась из берегов вышел»: в Тверской области прошел «рыбный дождь»
13 июн
В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности
11 июн
«Добро пожаловать в русскую зиму»: в США выпал июньский снег
11 июн
Четверг, 11 июня: почему в день Феодосии Колосятницы нельзя планировать свадьбу
10 июн
Падают деревья и рвутся провода: мощный ливень и ураган обрушились на Москву
10 июн
«Арктическое вторжение» надвигается на Россию — Гидрометцентр
10 июн
Первый летний ливень затопил Санкт-Петербург — видео
9 июн
Дождь с градом обрушились на Петербург после 32 градусной жары
9 июн
Тропические ливни обрушились на Благовещенск — видео

Читайте также

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Названы регионы России с наивысшим уровнем благосостояния семей
7:29
Для россиян за границей начинается голосование по поправкам в Конституцию
7:22
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
7:15
Сын Бари Алибасова боится за травмированный «Кротом» мозг отца
7:08
У переболевших СОVID-19 россиян нашли необычное осложнение
7:01
Тимати обозвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых никогда не станут богатыми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок