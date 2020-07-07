В Томске разоблачили фото-фейк «мешков с умершими от COVID-19»

Несколько дней назад в интернете появились снимки, на которых, как утверждали авторы, был изображен морг Томска, заваленный телами людей, умершими от коронавируса. В помещение, где был сделан снимок, находился человек в форме санитара. О том, что новость является фейковой, 4 июля сообщила группа «Коронавирус. Оперштаб Томской области».

Исполняющий обязанности начальника «Патологоанатомическое бюро» Томска Павел Горх рассказал, что на снимках было показано помещение с мешками, где находилась одежда.

«На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса „Б“, в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке», — рассказал Павел Горх.

Горх также отметил, что санитар на фото запечатлен без средств индивидуальной защиты, а значит это точно не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19. По словам Павла Горха, комната для хранения трупов похожа на большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре. На фотографиях также нет ничего похожего.

По факту фейка «Патологоанатомическое бюро» уже начало служебную проверку. Предстоит выяснить, кто из сотрудников сделал данные фотографии.

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