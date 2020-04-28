ТОП-5 самых нелепых фейков про коронавирус в Москве

Вместе с приходом эпидемии коронавируса в столицу участились случаи появления так называемых фейкньюс на тему COVID-19. Интернет окрестил поток лживой информации о новом недуге в Москве инфодемией. Оказалось, что фейки зачастую несут людям больший вред, чем сам коронавирус.

5-tv.ru создала подборку самых смешных фейкньюс на тему распространения коронавируса в Москве.

Москву закроют на карантин!

В конце марта в сети появилась информация о скором закрытии Москвы на карантин. Авторы этих фейков, видимо, создавали этот вброс с оглядкой на Китай. Мол, все читали новости о распространении коронавируса в Поднебесной и знают, что ту же Ухань вскоре закрыли на карантин. Легко поверить, что при худшем развитии сценария, то же самое ожидает и Первопрестольную.

Пожилые жители Москвы начали запасаться гречневой крупой. Народ помоложе предпочел макароны и рис. Панике из-за фейков не поддались те люди, кто бывал в Китае и знает тамошнее устройство городов и менталитет жителей. Опытные путешественники понимают, насколько сильны сплоченность и самоорганизованность китайского народа и специфику строительства жилых районов в Поднебесной.

Столичная мэрия опровергла введение карантина в Москве. ТАСС / Гердо Владимир

Пользователи соцсетей также предположили, что демократическим государствам будет сложнее победить эпидемию COVID-19, чем китайскому народу. Мол, запрет на передвижение идет вразрез с базовыми правами граждан Европы, США и России.

Позже на официальном сайте мэрии Москвы появилось опровержение о введении карантина на территории столицы. Спустя месяц в столице заработал пропускной режим, однако карантином такую меру назвать нельзя. Белокаменная по-прежнему впускает и выпускает тех, кто работает в столице, но живет в городах-спутниках, области или за городом.

Мосгортранс будет отлавливать китайцев среди пассажиров

В марте интернет пополнился очередным фейком о мерах против распространения коронавируса в Москве. На этот раз пользователям соцсетей представили фотографию с якобы письмом от Мосгортранса. В нем говорилось, что сотрудникам московской транспортной системы необходимо фиксировать присутствие лиц китайской национальности и сдавать их в полицию.

Twitter @alex_radch

Мосгортранс с официального аккаунта прокомментировал пост словами «Это фейк». Впрочем, пользователи соцсетей и без этого моментально разгадали обман. Многие посмеялись над тем, как именно сотрудник транспортной системы в Москве будет вычислять в толпе пассажиров конкретно лицо китайской национальности.

Карта зараженных коронавирусом в Москве

Весной в сети появилась якобы карта заражений на территории Первопрестольной, которую позже признали как фейк. Некоторые неофициальные ресурсы даже составили таблицу с адресами больных коронавирусом. Подтвердить или опровергнуть эти сведения можно лишь имея доступ к известной медикам информации.

Тем не менее любые якобы онлайн-карты о зараженных в Москве рекомендуется принимать как фейки. Скорая помощь необходима не только зараженным COVID-19, но и пациентам с иными недугами. А вот указание точного адреса, откуда забирали больного новым коронавирусом, является разглашением врачебной тайны.

СМИ известны случаи, когда больных коронавирусом травили комментариями в соцсетях с угрозами о расправе. Сегодня, в условиях пандемии неизученной болезни, раскрытие персональных данных больных COVID-19 рискует навлечь угрозу на их жизни. Кроме того, под риск оказаться на скамье подсудимых попадает и медик, раскрывший личные данные своих пациентов.

Дезинфекция Москвы с воздуха

Приход эпидемии коронавируса в Москву породил массу фейков в мессенджерах и соцсетях. Многие из них рассказывали, что якобы власти скрывают от граждан жизненно важную информацию. Мол, правительство уже составило план по борьбе с заразой, однако известен он лишь избранному круг лиц.

Одно из таких сообщений о тайной методике борьбы с COVID-19 гласило, что с 23:00 до 05:00 Москву дезинфицируют с вертолетов. В этот период жителям столицы, отмечалось в фейках, нельзя выходить на улицу и необходимо закрыть все двери и окна.

Самый главный фейк месяца — дезинфекция Москвы с вертолетов. ТАСС / Карпухин Сергей

Авторы новости так и не указали, каким образом вертолеты собираются бесшумно проделать свою работу. Тем более когда речь идет о многомиллионной Москве, для очистки которой понадобится не один вертолет. Впрочем, если это был план повышения уровня самоизоляции, то он, скорее всего, сработал. Однако совсем скоро мэрия Москвы опровергла и этот фейк.

Алкоголь помогает в борьбе с коронавирусом

В первые дни режима самоизоляции сеть пестрила новостями, что якобы алкоголь защищает от коронавируса. На фоне распространения этих фейков продажи алкогольной продукции в российских магазинах повысились на 31%.

Алкоголь не является защитой от коронавируса COVID-19. ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Позже эксперты напомнили, что дезинфицирующим эффектом обладает алкоголь от 70 градусов. По этой причине горячительные напитки не только бессильны против коронавируса, но и вредны для организма в принципе. Особенно повышаются риски злоупотребления алкоголем в период эпидемии, когда все врачебные силы брошены на борьбу с неизученным недугом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отличить фейк от правды.