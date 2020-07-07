«Ты для меня все!» — Алена Кравец поздравила дочку-подростка с днем рождения
Модель опубликовала трогательное послание в адрес 13-летней Даниэлы.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @kravetsalena
В честь дня рождения своей единственной дочери модель, ведущая и продюсер Алена Кравец написала трогательный пост на своей странице в Instagram.
В своем поздравлении Алена не скупилась на комплименты любимой дочке, ставшей тинейджером. Она отметила ее силу и упрямство, назвав «строптивой любовью», и порадовалась, что они есть друг у друга.
К поздравлениям присоединились и подписчики Алены.
«Дочурка так на вас похожа. Красавицы!»
«Приятно наблюдать за тем, что мама с дочкой выглядят, как сестры»
«Красавица дочка! Вся в маму», — отметили в комментариях.
Пост сопровождался подборкой фотографией Даниэлы разных лет. Отца девочки, миллионера Руслана Кравеца, на снимках нет. Более того, даже в поздравлении дочери она вставила шпильку в адрес бывшего супруга.
«Невзирая на твой сложный характер (в папу)…», — написала Алена.
Отношения между супругами никогда не были легкими. Они дважды создавали семью, но в прошлом году все же окончательно разошлись. Причиной послужили многочисленные измены мужа, которого Алена обвиняла и в рукоприкладстве. Также отец препятствовал общению матери с дочью и увозил Даниэлу за границу.
Недавно 5-tv.ru писал, как Дана Борисова сообщила о любовной связи с мужем Кравец, но позже отказалась от своих слов. Она утверждает, что выдумала все, чтобы позлить Алену.
Читайте также
60%
0.83 81.47
0.91
Нашли ошибку?