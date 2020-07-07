В честь дня рождения своей единственной дочери модель, ведущая и продюсер Алена Кравец написала трогательный пост на своей странице в Instagram.

В своем поздравлении Алена не скупилась на комплименты любимой дочке, ставшей тинейджером. Она отметила ее силу и упрямство, назвав «строптивой любовью», и порадовалась, что они есть друг у друга.

Instagram @kravetsalena

К поздравлениям присоединились и подписчики Алены.

«Дочурка так на вас похожа. Красавицы!»

«Приятно наблюдать за тем, что мама с дочкой выглядят, как сестры»

«Красавица дочка! Вся в маму», — отметили в комментариях.

Пост сопровождался подборкой фотографией Даниэлы разных лет. Отца девочки, миллионера Руслана Кравеца, на снимках нет. Более того, даже в поздравлении дочери она вставила шпильку в адрес бывшего супруга.

«Невзирая на твой сложный характер (в папу)…», — написала Алена.

Отношения между супругами никогда не были легкими. Они дважды создавали семью, но в прошлом году все же окончательно разошлись. Причиной послужили многочисленные измены мужа, которого Алена обвиняла и в рукоприкладстве. Также отец препятствовал общению матери с дочью и увозил Даниэлу за границу.

Недавно 5-tv.ru писал, как Дана Борисова сообщила о любовной связи с мужем Кравец, но позже отказалась от своих слов. Она утверждает, что выдумала все, чтобы позлить Алену.