Видео: Приемная дочь обвиняемого в педофилии Дмитриева обеспокоена его здоровьем
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко посетила сидящего в СИЗО главу исторического общества «Мемориал».
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Фото, видео: memohrc.org; 5-tv.ru
Состояние здоровья находящегося в СИЗО главы главу исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева обеспокоило его приемную дочь. Об этом сообщила 5-tv.ru уполномоченный по правам человека в республике Карелия Лариса Бойченко.
Омбудсмен пояснила, что к ней обратилась зрелая дама на вид около 45 лет, которая представилось Екатериной Клодт и назвалась приемной дочерью Дмитриева.
«Она сказала, что волнуется, потому что он плохо себя чувствует, похудел и вроде бы плохо стал выглядеть. 22 июня я посетила СИЗО-1 в Петрозаводске. Поскольку вопрос стоял о состоянии его здоровья, я спросила, как он себя чувствует. Мы с ним давно знакомы. Мы все тут в Карелии друг друга знаем. Выглядел он вполне нормально, сказал, что ни на что не жалуется», — уточнила Бойченко.
64-летнего историка и общественника Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью Натальей 2005 года рождения. Поводом для возбуждения двух уголовных дел послужили восемь снимков с девочкой, которую Дмитриев запечатлел в период с 2012 по 2015 год в обнаженном виде. По его словам, он делал это, чтобы убедить органы опеки в отсутствии каких-либо синяков или других повреждений на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.
По данным «Мемориала», Юрий Дмитриев — единственный в России исследователь, занятый восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Дмитриева дала показания в суде.
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