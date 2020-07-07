Видео: Приемная дочь обвиняемого в педофилии Дмитриева обеспокоена его здоровьем

Состояние здоровья находящегося в СИЗО главы главу исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева обеспокоило его приемную дочь. Об этом сообщила 5-tv.ru уполномоченный по правам человека в республике Карелия Лариса Бойченко.

Омбудсмен пояснила, что к ней обратилась зрелая дама на вид около 45 лет, которая представилось Екатериной Клодт и назвалась приемной дочерью Дмитриева.

«Она сказала, что волнуется, потому что он плохо себя чувствует, похудел и вроде бы плохо стал выглядеть. 22 июня я посетила СИЗО-1 в Петрозаводске. Поскольку вопрос стоял о состоянии его здоровья, я спросила, как он себя чувствует. Мы с ним давно знакомы. Мы все тут в Карелии друг друга знаем. Выглядел он вполне нормально, сказал, что ни на что не жалуется», — уточнила Бойченко.

64-летнего историка и общественника Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью Натальей 2005 года рождения. Поводом для возбуждения двух уголовных дел послужили восемь снимков с девочкой, которую Дмитриев запечатлел в период с 2012 по 2015 год в обнаженном виде. По его словам, он делал это, чтобы убедить органы опеки в отсутствии каких-либо синяков или других повреждений на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.

По данным «Мемориала», Юрий Дмитриев — единственный в России исследователь, занятый восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Дмитриева дала показания в суде.