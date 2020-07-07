«Не связано с журналисткой деятельностью»: Песков о задержании Сафронова
Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене.
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Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
«Мы знаем, что ФСБ сделала заявление. Он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, задержание не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — рассказал Дмитрий Песков.
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. По версии ФСБ, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена и шпионаж).
Иван Сафронов ранее работал в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости». Несколько лет он освещал работу правительства и работал в президентском пуле. Дмитрий Песков отметил, что его «материалы, они отличались глубокой экспертизой». В мае 2020-го Сафронов занял должность советника главы «Роскосмоса».
«Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, свою работу они выполняют очень качественно», — рассказал Песков.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания Ивана Сафронова.
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