«Не связано с журналисткой деятельностью»: Песков о задержании Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

«Мы знаем, что ФСБ сделала заявление. Он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, задержание не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — рассказал Дмитрий Песков.

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. По версии ФСБ, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена и шпионаж).

Иван Сафронов ранее работал в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости». Несколько лет он освещал работу правительства и работал в президентском пуле. Дмитрий Песков отметил, что его «материалы, они отличались глубокой экспертизой». В мае 2020-го Сафронов занял должность советника главы «Роскосмоса».

«Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, свою работу они выполняют очень качественно», — рассказал Песков.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания Ивана Сафронова.