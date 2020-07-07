«Ах, Ева-Ева»: Звезда «Папиных дочек» польстилась на запретный плод

Библейская сцена первородного греха в исполнении Дарьи Мельниковой оказалась не столь животрепещущей как в Писании, но по-своему красивой и атмосферной. Такие отзывы оставили о ней поклонники в Instagram. Звезда «Папиных дочек» замахнулась на роль первой женщины и воплотила ее образ в собственном прочтении на черно-белом фото.

Как и положено по сюжету, обитательница Эдема вкусила запретное яблоко. Очевидно, плод и впрямь оказался сладок — девушка накинулась на него, не срывая с ветки. Разве что в отличие от классической жены Адама, на этой Еве присутствовала одежда — белая футболка. Последовало ли за этим изгнание Мельниковой из рая за посягательство на чужую собственность, история умалчивает.

Instagram @melnikovadsh

Чтобы у фанатов не осталось сомнений в том, какого она представляет, Дарья привела в посте строчки из стихотворения Бориса Пастернака «Ева». Но пользователи догадались и без них.

«Ах, Ева-Ева»;

«Какое атмосферное фото»;

«Красивая до безумия»;

«Проникновенно»;

«Как всегда божественна», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки MAXIM.