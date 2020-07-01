«Мама не одобрит»: Звезда «Папиных дочек» разделась для обложки MAXIM
Дарья Мельникова показала поклонникам откровенные кадры с собой, не вошедшие в номер мужского журнала.
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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh
Эротическая фотосессия Дарьи Мельниковой для мужского журнала MAXIM в хорошем смысле взволновала ее поклонников. Звезда ситкома «Папины дочки» опубликовала на своей странице в Instagram то, что не вошло в номер, но впечатлило саму актрису.
На черно-белых снимках она запечатлена топлес. Ее грудь скрывает то большой лист дерева, то расстегнутая и приспущенная ниже плеч рубашка. По словам Мельниковой, отобранные для выпуска снимки еще более откровенны, и потому она не смогла разместить их в своем микроблоге.
«Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит. Но для меня это искусство», — написала в посте актриса.
Что подумает мама Мельниковой, подписчики уточнять не стали. Но поинтересовались, осведомлен ли об «искусстве» с участием актрисы ее супруг и коллега Артур Смольянинов. На этот вопрос Дарья не ответила. Впрочем, едва ли актер сможет упрекнуть жену в вульгарности. Ведь фото действительно выполнены на высокохудожественном уровне и для уровня мужского журнала смотрятся вполне целомудренно, о чем автору поста написали в комментариях.
«Несите лед, тут слишком жарко!»
«А муж знает, чем вы занимаетесь?»
«Очень эстетично и красиво»;
«Даша, это лучшие фото для журнала Максим, которые я когда-либо видел! И самые, как бы это сказать, целомудренные!» — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мельникова удивила фанатов задорными косичками.
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