«Мама не одобрит»: Звезда «Папиных дочек» разделась для обложки MAXIM

Эротическая фотосессия Дарьи Мельниковой для мужского журнала MAXIM в хорошем смысле взволновала ее поклонников. Звезда ситкома «Папины дочки» опубликовала на своей странице в Instagram то, что не вошло в номер, но впечатлило саму актрису.

На черно-белых снимках она запечатлена топлес. Ее грудь скрывает то большой лист дерева, то расстегнутая и приспущенная ниже плеч рубашка. По словам Мельниковой, отобранные для выпуска снимки еще более откровенны, и потому она не смогла разместить их в своем микроблоге.

«Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит. Но для меня это искусство», — написала в посте актриса.

Instagram @melnikovadsh

Что подумает мама Мельниковой, подписчики уточнять не стали. Но поинтересовались, осведомлен ли об «искусстве» с участием актрисы ее супруг и коллега Артур Смольянинов. На этот вопрос Дарья не ответила. Впрочем, едва ли актер сможет упрекнуть жену в вульгарности. Ведь фото действительно выполнены на высокохудожественном уровне и для уровня мужского журнала смотрятся вполне целомудренно, о чем автору поста написали в комментариях.

«Несите лед, тут слишком жарко!»

«А муж знает, чем вы занимаетесь?»

«Очень эстетично и красиво»;

«Даша, это лучшие фото для журнала Максим, которые я когда-либо видел! И самые, как бы это сказать, целомудренные!» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мельникова удивила фанатов задорными косичками.