Недавно стало известно, что фигурист и продюсер собственного ледового шоу 46-летний Илья Авербух встречается с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, информацию о романе он подтвердил в интервью 5-tv.ru. Отношения с 21-летней разницей в возрасте знаменитого фигуриста и звезды ситкома «Папины дочки» прокомментировала сексолог и семейный психолог Алия Королева. Как она объяснила в разговоре с 5-tv.ru, что в любовных связях с большой разницей в возрасте важны не сами чувства, а те моменты, которые объединили пару.

«В наше время говорить о том, насколько отношения могут быть долгосрочными, являются они равными или неравными, очень трудно. В настоящий момент, даже люди одинакового возраста и имеющие общие интересы, разводятся через несколько лет. Для любого брака, будь он равным или не равным, намного важнее не те чувства, которые проявляются в первый год супружеской жизни, а именно то, что их будет объединять», — рассказало сексолог.

Выбор молодой Лизы Арзамасовой пал на зрелого Илью Авербуха не просто так, заметила Алия Королева. Первое, что ищет девушка в отношениях с мужчиной намного старше себя — это стабильность. Если рассматривать вопрос с точки зрения сексологии, мужчины выбирают спутниц моложе в попытках постичь романтику после 40 лет. К этому возрасту представители сильного мужского пола уже наигрались и хотят остыть в объятиях юной и менее опытной девушки.

«Первое, что ищет девушка, конечно же, стабильности, покровительства и возможно, какой-то финансовой независимости. Это ей может дать более старший мужчина, нежели ее ровесники. Почему мужчины выбирают девочек помоложе? После 40 лет мужчины становятся более романтичными и успокаиваются. Они ищут в юных девушках именно романтику, нежность. Женщина в более взрослом возрасте после 30 уже более сексуально развита, чем мужчина после 30 лет. Пик сексуальной активности у мужчины идет на возраст от 18 — 35 лет, а у женщина наоборот, начинает почувствовать свою сексуальную энергетику только к 35 годам», — объяснила Королева.

Отношениями с большой разницей в возрасте мало кого удивишь в наше время. Сексологи всех стран утверждают, что это уже давно стало нормой. Каждая сторона ищет в отношениях что-то свое и если не возникает конфликт вокруг пары, ничего предосудительного в таких отношениях быть не может.

«Это уже давно стало обыденностью. Каждый ищет в отношениях что-то своем и как правило, если человеку хорошо, то почему нет», — не стала отрицать специалист.

Первой и пока что единственной женой Ильи Авербуха была Ирина Лобачева, с которой фигурист развелся в 2007-м. В браке у пары родился сын Мартин, который сейчас живет со звездным отцом. Лиза Арзамасова, как и ее новый избранник, в свою личную жизнь общественность посвящать не любит. Ходили слухи, что актриса встречалась с Родионом Газмановым. Он, кстати, отношения пары комментировать отказался.

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