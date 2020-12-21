Всего лишь цифры: Крепкие звездные пары с большой разницей в возрасте

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Яна Вахрушева
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Для каких знаменитостей разница в возрасте не стала помехой счастливой семейной жизни?

Всего лишь цифры: Крепкие звездные пары с большой разницей в возрасте

Фото: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Правда ли, что возраст любви не помеха? Эти знаменитые пары российского шоу-бизнеса давно перестали обращать внимание на комментарии по поводу их разницы в возрасте.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова — 21 год

О романе звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой с продюсером Ильей Авербухом стало известно летом 2020 года. В беседе с журналистами фигурист признался, что строит отношения с актрисой. Тут же появился слух, что артисты на самом деле приглянулись друг другу, когда Арзамасовой было всего 17 лет. Девушка участвовала в шоу Первого канала «Лед и пламень», который продюсировал Авербух. По мнению знакомых пары, там, на льду, между ними пробежала искра. Но свадьба влюбленных состоялась после десяти лет знакомства.

20 декабря 2020 года в московском ЗАГСе Илья Авербух и Лиза Арзамасова узаконили свои отношения. Тарологи предсказывают супругам много детей. А пока пользователи соцсетей обсуждают нетипичное свадебное платье актрисы. Вместо традиционного пышного белого наряда девушка предпочла платье небесно-голубого цвета с глубоким вырезом и открытыми плечами.

Александр Лебедев и Лена Перминова — 27 лет

История знакомства обычной девушки из Бердска и бизнесмена Лебедева совсем не романтична. Будущая пара познакомилась, когда Лене было всего 17 лет, а Александру уже 44 года. В то время девушка связалась с плохим парнем, который занимался торговлей запрещенными веществами и втянул в это свою подругу. Перминова попалась с поличным и ей грозил тюремный срок за сбыт и хранение наркотиков.

Александр Лебедев не только спас свою жену от тюремного срока, но и превратил ее жизнь в настоящую сказку.Александр Лебедев не только спас свою жену от тюремного срока, но и превратил ее жизнь в сказку. Фото: ТАСС / ZUMA

Тогда Александр Лебедев был депутатом Госдумы и работал над проектом по защите свидетелей. Отец девушки решил обратиться к нему за помощью, и он откликнулся. Лебедев добился, чтобы Перминовой дали пять лет по УДО и забрал в Москву, сделав своей девушкой. Лена родила Лебедеву троих детей: сыновей Егора и Никита, и дочку Арину. Пара состояла в гражданском браке с 2003-го и обручилась только в 2020-м. Вместе они уже 17 лет и являются одной из самых красивых семей российского шоу-бизнеса.

Александр Градский и Марина Коташенко — 32 года

Градский познакомился со своей молодой избранницей на улице. Тогда девушка не признала в нем знаменитого композитора и позвонила ему лишь спустя несколько недель. После разговора по телефону с 21-летней Мариной, 54-летний Александр понял, что влюбился.

Марину Каташенку обвиняли в меркантильности и нелюбви к великовозрастному гражданскому мужу, но Градский всегда вставал на ее защиту и опровергал слухи.Марину Каташенко обвиняли в меркантильности и нелюбви к великовозрастному супругу, но Градский всегда вставал на защиту возлюбленной и опровергал слухи. Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В обществе ходили слухи, что украинская модель и актриса Коташенко рядом с Градским только из-за личной выгоды, но артист не раз опровергал эти домыслы. Девушка родила Градскому сыновей Александра и Ивана, но несмотря на 17 лет отношений и общих детей, пара состоит в гражданском браке.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет

На момент знакомства с Юлией Высоцкой Кончаловскому было 59 лет. Они встретились в лифте гостиницы во время «Кинотавра». За плечами Андрея Сергеевича — успешная карьера в кино и четыре брака, а жизнь Юлии только начиналась: на тот момент она рассталась с первым мужем и была талантливой молодой актрисой. Вскоре девушка с Кончаловским отправились в совместное путешествие в Турцию, а по возвращению поняли, что любят друг друга.

Браку Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского уже 25 лет. Юлия сопровождает его на всех съемках и снимается в его фильмах.Несмотря на 25-летний брак, Андрей Кончаловский признавался, что еще не до конца узнал Юлию и поэтому, им не бывает скучно. Фото: ТАСС / EPA

Огромная разница в возрасте не помешала их чувствам и они поженились в 1998-м, когда Высоцкой было 25 лет. Юлия стала не только пятой женой титулованного режиссера, но и его музой. В 1999-м у них родилась дочь Мария, а в 2003-м сын Петр. Несколько лет назад появились слухи об их разводе, но в 2019-м семейная пара обвенчалась в Пскове.

Олег Табаков и Марина Зудина — 30 лет

Актриса Марина Зудина была второй женой Олега Табакова. Пара познакомилась в стенах ГИТИСа, когда 16-летняя Марина попала на курс Табакова и Авангарда Леонтьева в 1981-м. Любовные отношения между студенткой и преподавателем завязались спустя несколько лет Олег Павлович понял, что влюблен в Зудину. В одном из интервью он сказал: «Просто одна из студенток на курсе в какой-то момент вдруг стала единственной».

Олег Табаков и Марина Зудина были вместе с начала 1980-х и прожили в браке до смерти актера в 2018-м. С тех пор Марина носит траур. Олег Табаков и Марина Зудина были вместе с начала 1980-х и прожили в браке до 2018-го. После его смерти Марина объявила себя вдовой. Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Брак Зудина и Табаков зарегистрировали спустя 12 лет отношений, в 1995-м. В том же году Марина родила сына Павла, а в 2006-м в возрасте 48 лет дочь Марию. В 2018-м Олег Табаков ушел из жизни, а Марина Зудина осталась вдовой. Непростой период актрисе помогает пройти ее работа и дети от Олега Павловича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых красивых многодетных матерях среди российских знаменитостей.

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