«Тигрица» Юлия Михалкова рассказала, что ее возбуждает
Телеведущая в настоящее время находится на отдыхе на Алтае.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Актриса, ведущая и писательница Юлия Михалкова выложила в Instagram несколько видео со своего отдыха. Она находится на Алтае и наслаждается каждым мгновением вдали от шумных городов. Об этом говорит и шутливая маска с мордочкой тигра, которой украсила лицо девушка.
«Алтай возбуждает… страссстный аппетит!» — прокомментировала свою поездку экс-участница «Уральских пельменей».
Таких комплиментов ее алтайский отель смог добиться не уникальной природой таежных лесов и гор, а наличием удивительных рецептов и блюд. По словам Михалковой, попробовать такое не удастся даже в лучших ресторанах столицы.
На выложенных видео девушка гуляет по территории гостиницы, а также с удовольствием позирует в халате и тканевой маске на террасе своего номера с шикарным видом. Кроме того, она задокументировала и обед в ресторане: необычная форма ее подачи и сочетание ингредиентов вызвали у нее отдельный восторг.
Фанаты Михалковой также не остались равнодушны:
«Потрясающе красивые места!»
«Какая красота! И какие блюда интересные!»
«Не, ну, когда в отеле это рай», — написали ей в комментариях.
Как уже рассказывал 5-tv.ru, в обычной жизни Юлии редко удается как следует отдохнуть из-за насыщенного графика работы, но у нее есть свои секреты избавления от психологической усталости.
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