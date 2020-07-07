«Тигрица» Юлия Михалкова рассказала, что ее возбуждает

Актриса, ведущая и писательница Юлия Михалкова выложила в Instagram несколько видео со своего отдыха. Она находится на Алтае и наслаждается каждым мгновением вдали от шумных городов. Об этом говорит и шутливая маска с мордочкой тигра, которой украсила лицо девушка.

«Алтай возбуждает… страссстный аппетит!» — прокомментировала свою поездку экс-участница «Уральских пельменей».

Таких комплиментов ее алтайский отель смог добиться не уникальной природой таежных лесов и гор, а наличием удивительных рецептов и блюд. По словам Михалковой, попробовать такое не удастся даже в лучших ресторанах столицы.

На выложенных видео девушка гуляет по территории гостиницы, а также с удовольствием позирует в халате и тканевой маске на террасе своего номера с шикарным видом. Кроме того, она задокументировала и обед в ресторане: необычная форма ее подачи и сочетание ингредиентов вызвали у нее отдельный восторг.

Instagram @mihalkova

Фанаты Михалковой также не остались равнодушны:

«Потрясающе красивые места!»

«Какая красота! И какие блюда интересные!»

«Не, ну, когда в отеле это рай», — написали ей в комментариях.

Как уже рассказывал 5-tv.ru, в обычной жизни Юлии редко удается как следует отдохнуть из-за насыщенного графика работы, но у нее есть свои секреты избавления от психологической усталости.