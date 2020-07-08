🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, некоторым знакам зодиака стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, а кому-то постараться избавиться от негативных мыслей, мешающих самореализации.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, Луна в Водолее способствует любой умственной и творческой деятельности. Отличное время для самообразования, изучения и внедрения новых технологий, а также финансовых сделок.
♈ Овен
Овен, если у вас и вашего любимого есть проблемы с тем, чтобы договориться о чем-то, попробуйте пойти на компромисс. Не воспринимайте это действие, как что-то что вас притесняет или унижает. Любовь на то и любовь, чтобы в чем-то уступать.
Космический совет: любовь — это еще и работа.
♉ Телец
Телец, вы учитесь справляться с разными ситуациями. Но поверьте, все, что происходит, пойдет вам только во благо. Вы и так сильная, самодостаточная личность. А скоро — сможете сворачивать горы.
Космический совет: учитесь на своих ошибках.
♊ Близнецы
Близнецы, мы часто думаем о горе как о константе, а о счастье, как о госте, который неизбежно должен уйти. Только на сегодня попросите их поменяться ролями. Образно, конечно, ведь такие установки должны быть в вашей голове всегда.
Космический совет: будьте счастливы.
♋ Рак
В море так много рыбы, но это не значит, что вы должны съесть ее всю. Проанализируйте, кто стоит вашего времени, а кто нет. Компромисс ради «успокоения» был бы плохой услугой для себя в первую очередь.
Космический совет: ваше время и энергия бесценны.
♌ Лев
Львы, понимание, что для вас важно, является сейчас первостепенным. Все остальное — шелуха, которая только отвлекает от главной задачи. Постарайтесь сконцентрироваться на важном, отбросив все лишнее.
Космический совет: выделите главное.
♍ Дева
Пришло время пересмотреть цели, которые вы поставили перед собой ранее в этом году. Кто сказал, что вы должны отказаться от своей мечты. Не позволяйте хаосу убедить вас, что игра окончена. У вас есть шесть месяцев, чтобы достичь всего, что вы намеревались.
Космический совет: вам не нужно чье-либо разрешение.
♎ Весы
Весы, все, что вам нужно сделать, это настроиться и слушать. Путь медитации и созерцания поможет вам укрепить связь с духовной командой. Однако нужно помнить о том, что не все, что вы слышите, стоит принимать за чистую монету.
Космический совет: не верьте всему, что слышите.
♏ Скорпион
Скорпион, внутри вас происходит некая внутренняя революция, которая заставляет осознать свою силу. Это правда, что судьба играет важную роль в определении курса нашей жизни. Но мужество и убежденность, которые мы проявляем в разных обстоятельствах, расчищают путь для нашего продвижения вперед. Ваша мантра: идти вперед и побеждать!
Космический совет: идти вперед и побеждать!
♐ Стрелец
Стрельцы, у каждой медали всегда есть две стороны. Но это не значит, что вы должны соглашаться на любые компромиссы. Суть состоит в том, чтобы донести свою точку зрения таким образом, чтобы способствовать миру, а не разрушать его. Учитывая, что хаос был постоянным в течение некоторого времени, вы также можете оказаться посредником добра.
Космический совет: если сомневаетесь, выберите мир.
♑ Козерог
Козерог, у вас есть два варианта: жить жизнью, наполненной страстью, или позволить быту засолить ваши будни. Что вы выберете? Помните, что чем больше риска, тем более велики награды. Так что не бойтесь делать то, что вы никогда не делали раньше. О, и еще одна вещь: день, когда вы сажаете семя, не тот день, когда вы едите фрукты.
Космический совет: живите страстно.
♒ Водолей
Водолей, доверьтесь своей интуиции. Любовь и романтика также могут быть главными темами этого периода. Не бойтесь показывать свои чувства, отрывайтесь на полную катушку! Вы этого заслужили.
Космический совет: отрывайтесь на полную катушку.
♊ Рыбы
Рыбы, время для романтических приключений. У вас есть возможность создать кусочек рая именно там, где вы находитесь. Дайте возможность своей творческой натуре развернуться на полную мощь. Устройте такое свидание, которое запомнится на всю жизнь.
Космический совет: время любви.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля.
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