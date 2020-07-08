🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля, Луна в Водолее способствует любой умственной и творческой деятельности. Отличное время для самообразования, изучения и внедрения новых технологий, а также финансовых сделок.

♈ Овен

Овен, если у вас и вашего любимого есть проблемы с тем, чтобы договориться о чем-то, попробуйте пойти на компромисс. Не воспринимайте это действие, как что-то что вас притесняет или унижает. Любовь на то и любовь, чтобы в чем-то уступать.

Космический совет: любовь — это еще и работа.

♉ Телец

Телец, вы учитесь справляться с разными ситуациями. Но поверьте, все, что происходит, пойдет вам только во благо. Вы и так сильная, самодостаточная личность. А скоро — сможете сворачивать горы.

Космический совет: учитесь на своих ошибках.

♊ Близнецы

Близнецы, мы часто думаем о горе как о константе, а о счастье, как о госте, который неизбежно должен уйти. Только на сегодня попросите их поменяться ролями. Образно, конечно, ведь такие установки должны быть в вашей голове всегда.

Космический совет: будьте счастливы.

♋ Рак

В море так много рыбы, но это не значит, что вы должны съесть ее всю. Проанализируйте, кто стоит вашего времени, а кто нет. Компромисс ради «успокоения» был бы плохой услугой для себя в первую очередь.

Космический совет: ваше время и энергия бесценны.