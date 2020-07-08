Советник главы «Роскосмоса» Сафронов задержан по делу о госизмене: последние данные
Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО,
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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru
Лефортовский суд Москвы прислушался к доводам ФСБ и отправил Ивана Сафронова в СИЗО под арест на два месяца.
Заседание проходило в закрытом для журналистов режиме, поскольку материалы дела содержат гостайну.
Это короткое видео распространила пресс-служба суда. Журналисты и близкие Сафронова присутствовали лишь на оглашении решения.
Контрразведчики подозревают советника главы «Роскосмоса», бывшего газетного журналиста в госизмене. Конкретно в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Сафронов вину не признает.
Леонид Китрарь следит за процессом.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене.
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