Советник главы «Роскосмоса» Сафронов задержан по делу о госизмене: последние данные

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Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО,

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Лефортовский суд Москвы прислушался к доводам ФСБ и отправил Ивана Сафронова в СИЗО под арест на два месяца.

Заседание проходило в закрытом для журналистов режиме, поскольку материалы дела содержат гостайну.

Это короткое видео распространила пресс-служба суда. Журналисты и близкие Сафронова присутствовали лишь на оглашении решения.

Контрразведчики подозревают советника главы «Роскосмоса», бывшего газетного журналиста в госизмене. Конкретно в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Сафронов вину не признает.

Леонид Китрарь следит за процессом.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене.

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