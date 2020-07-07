Адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене

|
Светлана Александрова
86

Ранее суд арестовал советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике до 6 сентября. Он был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля.

Адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене

Фото: Reuters

Адвокат арестованного по подозрению в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова раскрыл некоторые подробности предъявленного его подзащитному обвинения. Как сообщил Иван Павлов после заседания Лефортовского суда в Москве, где задержанному была избрана мера пресечения, следствие считает, что Сафронов передавал военно-техническую информацию о поставках оружия спецслужбам Чехии, которые в свою очередь были связаны с США.

«Следователи считают, что США стали конечным получателем секретных сведений от Сафронова», — сказал адвокат.

При этом, по версии следователей, завербован подозреваемый был еще в 2012 году, но выполнить задание смог только в 2017. Павлов также сообщил, что дело в отношении Сафронова содержит шесть томов.

В свою очередь другой защитник арестованного Олег Елисеев положительно ответил на вопрос журналистов, будет ли обжаловано решение суда о заключении его подзащитного под стражу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суд удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Советник гендиректора «Роскосмоса» был задержан спецслужбами утром 7 июля. Сам арестованный своей вины в сотрудничестве с НАТО не признает.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Молния ударила в Останкинскую башню — захватывающее видео
23:48
Полуголый мужчина устроил танцы на крыше авто в центре Петербурга — видео
23:36
Видео: крыша НИИ биохимии полыхает на юго-западе столицы
23:29
Адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене
23:16
НИИ биохимии горит на юго-западе Москвы
23:04
Адвокат Ефремова «частично» признал, что актер был за рулем в момент ДТП

Сейчас читают

ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха
«Может это возмездие»: Цимбалюк-Романовская о своей причастности к смерти Норкиной
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок