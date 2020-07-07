Адвокат Ивана Сафронова раскрыл детали обвинения в госизмене

Адвокат арестованного по подозрению в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова раскрыл некоторые подробности предъявленного его подзащитному обвинения. Как сообщил Иван Павлов после заседания Лефортовского суда в Москве, где задержанному была избрана мера пресечения, следствие считает, что Сафронов передавал военно-техническую информацию о поставках оружия спецслужбам Чехии, которые в свою очередь были связаны с США.

«Следователи считают, что США стали конечным получателем секретных сведений от Сафронова», — сказал адвокат.

При этом, по версии следователей, завербован подозреваемый был еще в 2012 году, но выполнить задание смог только в 2017. Павлов также сообщил, что дело в отношении Сафронова содержит шесть томов.

В свою очередь другой защитник арестованного Олег Елисеев положительно ответил на вопрос журналистов, будет ли обжаловано решение суда о заключении его подзащитного под стражу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суд удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Советник гендиректора «Роскосмоса» был задержан спецслужбами утром 7 июля. Сам арестованный своей вины в сотрудничестве с НАТО не признает.