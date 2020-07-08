Маршрутный автобус с людьми на борту столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло на 282 километре трассы Сургут-Салехард вечером накануне. По данным ведомства, в результате столкновения один пассажир микроавтобуса скончался. Водитель автобуса и еще шесть пассажиров травмированы.

Судя по представленным сотрудниками ГИБДД фото с места происшествия, сильный удар пришелся на боковую часть автобуса. Получивший его грузовик свалился в кювет.

Вконтакте @public158918426

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в местных экстренных службах, маршрутка выехал на встречную полосу. Предполагается, что он уснул за рулем. По данным портала «Ноябрьск 24», в результате аварии водителю маршрутки пришлось провести ампутацию руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с туристами перевернулся на Камчатке, есть пострадавшие.