«Врагу не пожелаю»: У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус

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Алиса Старжевская
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Владимир Бегунов записал видеообращение, где призвал «не слушать бессмертных идиотов», отрицающих существование заболевания.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Facebook @vladimir.begunov

У музыканта и основателя группы «Чайф» Владимира Бегунова нашли коронавирус. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Бегунов записал видеообращение, где признался, что ему поставили диагноз ковид и пневмония.

«К великому сожалению, я стал частью статистики. К великому счастью, некоторые телодвижения, которые мне посоветовали знакомцы, связанные с медициной, принимать антибиотики, поражения не так велико, всего 10%», — рассказал Владимир Бегунов.

Музыкант призвал внимательнее отнестись к своему здоровью и не верить тем, кто говорит, что коронавирус — выдуманная болезнь:

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что этого всего нет, что это все придумали. Зараза существует. Она крайне неприятна. И, скажем так, нет таких на свете врагов, еще не нажил, которым я хотел бы пожелать таких переживаний и ощущений».

Владимир Бегунов с начала пандемии коронавируса не раз поддерживал врачей и тех, кто заболел ковидом. В начале апреля он принимал участие в записи гимна самоизоляции. Группа «Чайф» переделала песню «Оранжевое настроение» и устроила онлайн-флешмоб вместе с жителями Екатеринбурга в поддержку врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Группа «Чайф» основана музыкантами Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым. В этом году она отмечает 35-летний юбилей.

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