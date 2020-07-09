Модель Екатерина Зуева обнажила грудь на фоне райского пейзажа — фото
Нагая модель восхитила поклонников своими идеальными формами.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Российская модель Екатерина Зуева опубликовала откровенный снимок в своем Instagram. В кадре она стоит на фоне синей глади моря и полосы гор. Из одежды на красотке лишь белые трусики.
«Какая я горячая штучка!» — справедливо заметила Зуева.
Впрочем, пейзаж для подавляющего большинства фолловеров Екатерины, как выяснилось, не играет роли. Все их внимание привлекает частично прикрытый рукою бюст, нижнее белье и чувственные полуоткрытые губы фотомодели. Благодаря этим деталям менее чем за сутки смелое фото набрало 35 тысяч просмотров.
«Ты такая аппетитная!»
«Достаточно горяча, чтобы взорвать термометр»;
«Лучшая девушка в мире!» — отозвались на разных языках сраженные пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева растянулась в шпагате над Куала-Лумпуром.
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