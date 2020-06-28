Екатерина Зуева растянулась в шпагате над Куала-Лумпуром — фото
Модель позирует в трико на стеклянном балконе, под которым расположена столица Малайзии.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Российская модель Екатерина Зуева поделилась с подписчиками в Instagram 30 рецептами очищающих организм напитков, но все внимание пользователей оказалось приковано к снимку, который сопровождает пост. На фотографии Зуева в облегающем бежевом трико растянулась в шпагате на стеклянном балконе небоскреба, под которым раскинулась столица Малайзии — Куала-Лумпур.
«Ого, страшно, наверное!»
«Вау, как красиво!»
«Эта картина стоит миллион долларов»
«А под ногами весь мир!»
«Это действительно круто!» — восхищаются фанаты модели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 28-летняя звезда модельного бизнеса Екатерина Зуева регулярно балует поклонников пикантными фото, демонстрируя изящную фигуру и соблазнительные формы. Буквально на днях она выложила в сеть снимок в жанре «ню», на котором стоит на коленях в пустой комнате.
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