Российская модель Екатерина Зуева поделилась с подписчиками в Instagram 30 рецептами очищающих организм напитков, но все внимание пользователей оказалось приковано к снимку, который сопровождает пост. На фотографии Зуева в облегающем бежевом трико растянулась в шпагате на стеклянном балконе небоскреба, под которым раскинулась столица Малайзии — Куала-Лумпур.

Instagram @zuueva

«Ого, страшно, наверное!»

«Вау, как красиво!»

«Эта картина стоит миллион долларов»

«А под ногами весь мир!»

«Это действительно круто!» — восхищаются фанаты модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 28-летняя звезда модельного бизнеса Екатерина Зуева регулярно балует поклонников пикантными фото, демонстрируя изящную фигуру и соблазнительные формы. Буквально на днях она выложила в сеть снимок в жанре «ню», на котором стоит на коленях в пустой комнате.