Екатерина Зуева растянулась в шпагате над Куала-Лумпуром — фото

|
Светлана Александрова
38

Модель позирует в трико на стеклянном балконе, под которым расположена столица Малайзии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @zuueva

Российская модель Екатерина Зуева поделилась с подписчиками в Instagram 30 рецептами очищающих организм напитков, но все внимание пользователей оказалось приковано к снимку, который сопровождает пост. На фотографии Зуева в облегающем бежевом трико растянулась в шпагате на стеклянном балконе небоскреба, под которым раскинулась столица Малайзии — Куала-Лумпур.

Instagram @zuueva

«Ого, страшно, наверное!»

«Вау, как красиво!»

«Эта картина стоит миллион долларов»

«А под ногами весь мир!»

«Это действительно круто!» — восхищаются фанаты модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 28-летняя звезда модельного бизнеса Екатерина Зуева регулярно балует поклонников пикантными фото, демонстрируя изящную фигуру и соблазнительные формы. Буквально на днях она выложила в сеть снимок в жанре «ню», на котором стоит на коленях в пустой комнате.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:22
Самарские выпускники сравнили проход брига под алыми парусами с началом новой жизни
4:01
Макияж и грация модели: Витас похвастался 11-летней красавицей-дочкой
3:41
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
3:23
«У меня самая экстремальная и захватывающая часть»: героиня Ассоль о своей роли в «Алых парусах»
3:12
Екатерина Зуева растянулась в шпагате над Куала-Лумпуром — фото
2:58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок