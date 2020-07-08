«Озорная!»: Ксения Алферова сделала провокационное фото в кустах

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Ирина Дряхлова
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Пикантным снимком актриса агититировала подписчиков на занятия боди-балетом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @ksenialferova

Ксения Алферова нередко ведет прямые эфиры в своем Instagram. В этот раз актриса решила провести занятие по боди-балету — модному спортивному направлению. Чтобы привлечь как можно больше аудитории, Алферова выставила пикантное фото с фотосессии в лесу, на котором легкое платье прикрывает ее ягодицы, но оголяет подтянутые ноги.

«Боди-балет — считаю, идеальная нагрузка для женщины, мышцы все протягиваются и не наращиваются как в спортзале, что делает женщин на мужчин похожими, а формируется красивый рельеф, но очень женственный», — рассказала Ксения.

Фото: Instagram @ksenialferova

Подписчики Алферовой обратили внимание не на объявление о предстоящем занятии, а на фотографию актрисы. Они заметили, что Ксения необычайно хороша и не скупились на комплименты.

«Ветер! Девушка-ветер!» — написала женщина.

«Отчаянная! Веселая!» — заметил подписчик.

«Лесная нимфа», — оставили комплимент в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал, что Ксения Алферова пожелала доброго утра подписчикам прямо из постели.

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