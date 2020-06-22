Ксения Алферова пожелала доброго утра прямо из постели

Известная российская актриса театра и кино Ксения Алферова сделала утреннее селфи прямо в своей постели. В кадре звезда позировала лежа в кровати, прикрыв свою грудь белоснежным одеялом. Глядя в камеру, знаменитость мило улыбалась. В подписи к такому нежному посту Алферова пожелала фанатам доброго утра.

«Доброе утро, дорогие мои!» — обратилась она к подписчикам.

Только вот среди пользователей не все оценили фотографию звезды. Кто-то решил, что снимок артистки получился очень милым. Другие же настаивали на том, что скромная Алферова потеряла свою «изюминку», решив, подобно другим представителям шоу-бизнеса, сделать эротичный снимок в кровати. Не все поняли и то, почему теледива встречает утро накрашенной.

Instagram @ksenialferova

«Вот это эротика»;

«С фото перебор!»

«Вы нам и без эротики нравитесь!»

«Какая Вы элегантная, Ксения, супер!» — делились мнение комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Алферова показала редкие семейные кадры.