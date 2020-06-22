Ксения Алферова пожелала доброго утра прямо из постели
Звезда сделала селфи, на котором лежит в кровати, слегка прикрывшись одеялом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @ksenialferova
Известная российская актриса театра и кино Ксения Алферова сделала утреннее селфи прямо в своей постели. В кадре звезда позировала лежа в кровати, прикрыв свою грудь белоснежным одеялом. Глядя в камеру, знаменитость мило улыбалась. В подписи к такому нежному посту Алферова пожелала фанатам доброго утра.
«Доброе утро, дорогие мои!» — обратилась она к подписчикам.
Только вот среди пользователей не все оценили фотографию звезды. Кто-то решил, что снимок артистки получился очень милым. Другие же настаивали на том, что скромная Алферова потеряла свою «изюминку», решив, подобно другим представителям шоу-бизнеса, сделать эротичный снимок в кровати. Не все поняли и то, почему теледива встречает утро накрашенной.
«Вот это эротика»;
«С фото перебор!»
«Вы нам и без эротики нравитесь!»
«Какая Вы элегантная, Ксения, супер!» — делились мнение комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Алферова показала редкие семейные кадры.
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