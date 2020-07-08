«Норникель» может оспаривать оценку ущерба от ЧП, но вред зафиксирован

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прокомментировал несогласие ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» с суммой ущерба, озвученной Росприроднадзором по делу о разливе нефтепродуктов. При этом глава ведомства подчеркнул, что все показатели вреда от разлива топлива в Норильске официально зафиксированы.

Кобылкин также отметил, что вложения компании на реализацию «серного проекта» не могут быть приняты в счет погашения вреда экологии от ЧП в Норильске.

«Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию „серного проекта“ компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации», — заявил министр.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 29 мая 2020 гола, когда на ТЭЦ-3 лопнуло дно цистерны с нефтепродуктами. Известно о колоссальном разливе дизеля стало лишь через несколько дней. Дело взял под контроль лично президент РФ Владимир Путин, а начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеславу Старостину и главе Норильска Ринату Ахметчину были предъявлены обвинения в халатности.

Пока под Норильском продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, в Росприроднадзоре подсчитали сумму причиненного ущерба. 5-tv.ru сообщал, что она составила 148 миллиардов рублей.

Представители компании подтвердили, что обязуются ликвидировать все последствия случившегося.

Как писал 5-tv.ru, в результате разгерметизации топливного бака на ТЭЦ около 20 тысяч кубометров дизельного топлива оказалось в воде реки Далдыкан. Оттуда оно быстро распространилось дальше, нанеся огромный урон местной экологии.