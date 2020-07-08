«В ту же ночь они меня отравили…»: сын Бари Алибасова подал в суд на похитителей отца

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Алиса Старжевская
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По мнению адвоката, совокупный срок наказаний по данным преступлениям может составить 20 лет лишения свободы.

«В ту же ночь они меня отравили…»: сын Бари Алибасова подал в суд на похитителей отца

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Отравление Бари Алибасова

Стали известны детали продолжения истории об отравлении и похищении Бари Алибасова.

Сын продюсера Бари Алибасова, Бари-младший, обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против троих людей, которых он считает виновными в тяжелом состоянии отца. Супруг Федосеевой-Шукшиной находится в психиатрической клинике, и врачи дают ему не более 2% на полное восстановление сознания.

С заявлением от лица сына жертвы в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ в Москве обратился адвокат семьи Олег Сухов. Обвиняемые — Ольга Шукшина, дочь Василия Шукшина, а также Валерий Юрин и бывший помощник Алибасова-старшего Андрей Назаров.

Сын Алибасова считает, что именно они систематически спаивали его отца, чтобы завладеть принадлежащим ему имуществом, а потом решили избавиться от него — отравили и вывезли из Москвы. Сын нашел его в наркологической клинике, но необратимые последствия организму продюсера уже были нанесены.

Закончив с отцом, преступники взялись за его сына.

«Я пригласил их в гости, чтобы понять, это злой умысел или они просто тупые и не понимают, что убивают папу. В тот вечер я сказал им, где находится сейф и какие там документы. В ту же ночь они меня отравили», — сообщает Бари-младший шокирующие подробности того вечера.

По словам адвоката, у потерпевшего имеются видеозаписи того, как гости проводили обыск в его квартире, пока сам он был без сознания. Также имеются записи аудио и показания свидетелей, подтверждающие желание группы лиц завладеть активами семьи Алибасовых. Сухов ожидает, что совокупный срок наказаний по данным преступлениям может составить 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Бари Алибасова с трудом смог найти пропавшего в начале июня 2020 года отца.

Тема:
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