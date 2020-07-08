Суд Киева вновь не избрал меру пресечения Петру Порошенко

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Экс-президента Украины, фигурирующего в 15 уголовных делах, подозревают в госизмене, узурпации власти, в крупных хищениях в армии и неуплате налогов.

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Фото, видео: ТАСС / Марченко Анна; 5-tv.ru

В Киеве сторонники Петра Порошенко окружили Печорский суд и пригрозили заблокировать здание. Там избирается мера пресечения бывшему президенту Украины. Его подозревают в превышении должных полномочий.

Перед заседанием Порошенко устроил митинг. Вместо трибуны использовал крыльцо у входа в суд. Экс-президент назвал очередное уголовное дело против него политическим преследованием и даже предрек Владимиру Зеленскому судьбу Януковича.

«Мы все помним, что в 2013 году один такой уже был, и чем он закончил. Ворота на Ростов открыты, билет в Ростов уже готов. Хочу объявить, что власти за все придется ответить. Мы их не боимся», — заявил бывший президент Украины.

Фамилия Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах. Его подозревают в госизмене, узурпации власти, в крупных хищениях в армии и неуплате налогов.

Позднее стало известно, что суд вновь не избрал меру пресечения бывшему президенту Незалежной.

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