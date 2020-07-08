«Когда переполняет счастье»: нежную Лизу Арзамасову сравнили с Ассоль из «Алых Парусов»

В последнее время актриса Елизавета Арзамасова буквально светится от счастья, замечают ее поклонники. Что послужило тому причиной? Вероятно, роман с прославленным фигуристом Ильей Авербухом, о котором стало известно буквально на днях.

Звезды тщательно скрывали отношения по целому ряду причин. Во-первых, после громкого развода с фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух занял твердую позицию: никаких комментариев по вопросам личной жизни; и всех своих пассий старательно ограждал от пристального внимания прессы. Во-вторых, сама Арзамасова не любит говорить об отношениях с поклонниками, игнорируя прямые вопросы. В-третьих, нельзя обойти и тот факт, что разница в возрасте между влюбленными составляет 21 год, что у многих вызывает удивление.

Как бы то ни было, следящие за жизнью Елизаветы поклонники отмечают, что юная актриса выглядит абсолютно счастливой и довольной жизнью. Об этом свидетельствуют, в частности, ее многочисленные видео в Instagram, где звезда предстает в невероятно женственных образах, источая любовь и нежность.

Instagram @liza_arzamasova

«Лиза — красавица! Уверен, ты действительно счастлива с Ильей!»

«Ну, прямо Ассоль в ожидании принца! Невероятная!»

«Зарисовка: «Когда тебя переполняет счастье!""

«Надеюсь, у вас с Ильей все будет хорошо! Вы потрясающая девушка… Нет слов…» — обращаются к Елизавете поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отец фигуриста Ильи Авербуха отреагировал на новость о романе сына с актрисой Елизаветой Арзамасовой.