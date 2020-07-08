«Косоглазие и нездоровая худоба»: звезда Comedy Women показала все свои «недостатки»
Актриса Надежда Сысоева откровенно рассказала поклонникам о личных проблемах.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: Instagram @inadenka, @feyzullayeva
Звезда Comedy Women Надежда Сысоева не перестает удивлять поклонников легким отношением к жизни и сложным ситуациям. Она ловко научилась давать отпор хейтерам, а также не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать публике свою истинную натуру. При этом поражает и ее удивительное чувство самоиронии.
Нередко артистка, в пику завистникам и злопыхателям, выкладывает посты в Instagram, где смело рассуждает о своих недостатках.
«Да, это я: всегда открытый рот, большие зубы, поднятые несимметричные брови домиком, косоглазие и нездоровая худоба. Спросите, как я живу? Я абсолютно счастлива!» — написала Надежда под одним из свежих фото.
В считанные минуты публикация обросла сотнями лестных комментариев от верных поклонников звезды. Все они единогласно уверяли Надежду, что ранее никогда бы не заметили тех «маленьких нюансов», на которые указала артистка. Напротив, фолловеры утверждали, что красоте Сысоевой можно только позавидовать. А для некоторых она и вовсе — идеал женственности и обаяния.
«Наденька, о чем это вы? Вы же просто чудесная!»
«Лучшая во всем! И как актриса, и как человек!»
«Надя, все в тебе гармонично и прекрасно! Пусть хейтеры завидуют!» — откликались поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Сысоева удивила поклонников откровенным хамством на кинопробах.
Читайте также
60%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?