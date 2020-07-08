«Косоглазие и нездоровая худоба»: звезда Comedy Women показала все свои «недостатки»

|
Виктория Андреева
27

Актриса Надежда Сысоева откровенно рассказала поклонникам о личных проблемах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @inadenka, @feyzullayeva

Звезда Comedy Women Надежда Сысоева не перестает удивлять поклонников легким отношением к жизни и сложным ситуациям. Она ловко научилась давать отпор хейтерам, а также не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать публике свою истинную натуру. При этом поражает и ее удивительное чувство самоиронии.

Нередко артистка, в пику завистникам и злопыхателям, выкладывает посты в Instagram, где смело рассуждает о своих недостатках.

«Да, это я: всегда открытый рот, большие зубы, поднятые несимметричные брови домиком, косоглазие и нездоровая худоба. Спросите, как я живу? Я абсолютно счастлива!» — написала Надежда под одним из свежих фото.

Instagram @inadenka

В считанные минуты публикация обросла сотнями лестных комментариев от верных поклонников звезды. Все они единогласно уверяли Надежду, что ранее никогда бы не заметили тех «маленьких нюансов», на которые указала артистка. Напротив, фолловеры утверждали, что красоте Сысоевой можно только позавидовать. А для некоторых она и вовсе — идеал женственности и обаяния.

«Наденька, о чем это вы? Вы же просто чудесная!»

«Лучшая во всем! И как актриса, и как человек!»

«Надя, все в тебе гармонично и прекрасно! Пусть хейтеры завидуют!» — откликались поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Сысоева удивила поклонников откровенным хамством на кинопробах.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве
20:00
«Озорная!»: Ксения Алферова сделала провокационное фото в кустах
19:54
Неожиданные признания Константина Райкина в день своего юбилея
19:47
«Косоглазие и нездоровая худоба»: звезда Comedy Women показала все свои «недостатки»
19:33
Экс-солистка группы «Лицей» назвала причину звездных разводов
19:25
На автозаправки хотят вернуть пиво

Сейчас читают

«Он же ей в отцы годится!» — В сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой
Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок