Актриса Екатерина Вуличенко показала нежное фото в день крещения сына

Екатерина Вуличенко нечасто показывает поклонникам сына Александра и мужа Марата Гуданаева. Но в теплый семейный праздник, она решила продемонстрировать семейное фото в своем Instagram. Правда, актриса предупредила, что снимок был сделан год назад сразу после крещения мальчика.

«С днем Семьи, Любви и Верности! ⁣⁣ А еще год назад мы покрестили малышка, фото с того дня.⁣⁣. Огромного всем счастья, берегите друг друга!» — написала она под фото.

Фото: Instagram @vulichenko

Поклонники актрисы буквально «слетелись» в комментарии под фото и засыпали любимицу теплым пожеланиями. Они восхитились фотографией и красотой семьи Вуличенко.

«Какая прекрасная пара, с Днем Семьи и любви бесконечной!», — пожелала подписчица.

«И вас, Екатерина, с праздником! Всего самого прекрасного вашей прекрасной семье», — написал кто-то в комментариях.

«Пусть малыш радует родителей своими успехами», — пожелал фолловер сыну актрисы.

Актриса Екатерина Вуличенко была замужем за бизнесменом Денисом Трифоновым. В 2006-м она впервые стала мамой, родив от него дочь Софию, но семья распалась из-за постоянной работы мужа актрисы в Великобритании. В 2017-м Екатерина вышла замуж второй раз за Марата Гуданаева, а спустя год родила сына Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Екатерина Шпица проводит отпуск с бывшим мужем.