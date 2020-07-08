«Он же ей в отцы годится!» — В сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой
Пользовали вынесли возлюбленным вердикт: 25-летняя звезда «Папиных дочек» и заслуженный фигурист — не пара.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха подвергли критике в социальных сетях. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.
Поводом для осуждения влюбленных послужила их разница в возрасте. Прославленный фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу старше 25-летней актрисы ситкома «Папины дочки» на 21 год. И хотя это не самый большой возрастной разрыв, который встречается среди звездных пар, юзеры уже сделали выводы. Многие заявили, что актриса и спортсмен не подходят друг другу, и их отношениям скоро придет конец.
«Вот действительно странная пара»;
«Папиных дочек понесло»;
«Он же ей в отцы годится»;
«Не хочется, чтобы это было правдой»;
«Я уверена, что эти отношения продлятся недолго», — выразили мнение комментаторы.
Впрочем, у Ильи и Лизы появились и заступники. Позитивно настроенные поклонники предположили, что знаменитости смогут обрести любовь и справиться как с возрастными трудностями, так и с поднявшимся хейтом.
«20 лет разницы… ну, почему нет?»
«Ну и ладно. Чего такого?»
«Возможно, все у них получится»;
«Удачи им, взрослые люди и, к тому же, свободные»;
«Совет да любовь», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой.
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