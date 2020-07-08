«Он же ей в отцы годится!» — В сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой

|
Валентин Черников
98

Пользовали вынесли возлюбленным вердикт: 25-летняя звезда «Папиных дочек» и заслуженный фигурист — не пара.

«Он же ей в отцы годится!» — В сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха подвергли критике в социальных сетях. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

Поводом для осуждения влюбленных послужила их разница в возрасте. Прославленный фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу старше 25-летней актрисы ситкома «Папины дочки» на 21 год. И хотя это не самый большой возрастной разрыв, который встречается среди звездных пар, юзеры уже сделали выводы. Многие заявили, что актриса и спортсмен не подходят друг другу, и их отношениям скоро придет конец.

«Вот действительно странная пара»;

«Папиных дочек понесло»;

«Он же ей в отцы годится»;

«Не хочется, чтобы это было правдой»;

«Я уверена, что эти отношения продлятся недолго», — выразили мнение комментаторы.

Впрочем, у Ильи и Лизы появились и заступники. Позитивно настроенные поклонники предположили, что знаменитости смогут обрести любовь и справиться как с возрастными трудностями, так и с поднявшимся хейтом.

«20 лет разницы… ну, почему нет?»

«Ну и ладно. Чего такого?»

«Возможно, все у них получится»;

«Удачи им, взрослые люди и, к тому же, свободные»;

«Совет да любовь», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
«Мы готовы дать ответ!» — Адвокат Ольги Шукшиной об иске от Алибасова-младшего
16:45
Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?
16:38
«Он же ей в отцы годится!» — В сети осудили роман Авербуха и Арзамасовой
16:24
«Украина с возу — кобыле легче»: политолог о выходе Незалежной из меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
16:09
Самойлова откровенно рассказала, почему не развелась с Джиганом
15:56
Роковая красотка или нежная дама: что расскажет обувь женщины о ее характере?

Сейчас читают

Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок