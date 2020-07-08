Роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха подвергли критике в социальных сетях. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

Поводом для осуждения влюбленных послужила их разница в возрасте. Прославленный фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу старше 25-летней актрисы ситкома «Папины дочки» на 21 год. И хотя это не самый большой возрастной разрыв, который встречается среди звездных пар, юзеры уже сделали выводы. Многие заявили, что актриса и спортсмен не подходят друг другу, и их отношениям скоро придет конец.

«Вот действительно странная пара»;

«Папиных дочек понесло»;

«Он же ей в отцы годится»;

«Не хочется, чтобы это было правдой»;

«Я уверена, что эти отношения продлятся недолго», — выразили мнение комментаторы.

Впрочем, у Ильи и Лизы появились и заступники. Позитивно настроенные поклонники предположили, что знаменитости смогут обрести любовь и справиться как с возрастными трудностями, так и с поднявшимся хейтом.

«20 лет разницы… ну, почему нет?»

«Ну и ладно. Чего такого?»

«Возможно, все у них получится»;

«Удачи им, взрослые люди и, к тому же, свободные»;

«Совет да любовь», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой.